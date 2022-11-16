Çağla Şikel ve Edis, kafaları karıştırmaya devam ediyor

Son dönemde isimleri birlikte anılan Çağla Şıkel ile Edis, Etiler'de bulunan bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

ÇAĞLA ŞIKEL İLE EDİS AŞK SORULARINI YANITSIZ BIRAKTI

Çağla Şıkel ile Edis, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Basın mensuplarına teşekkür eden Şıkel ile Edis, daha sonra ünlü şarkıcının otomobiline binip oradan ayrıldı.

'ALDATILMA' SORUSUNA VERDİĞİ YANITLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Şıkel, "Aldatıldığın yerde durur musun?" sorusuna "Aldatıldığımı görsem ben burada dakikasında durmam giderim' değil, o kişiyi orada bırakmayı tercih ederim! Ben aldatılmışım gibi hissedersem aldatılırım! Bu bakış açısına sahip olmam kolay olmadı. Bu senin kendini eksik hissetmen, kötü hissetmen, çirkin veya yetersiz hissetmen için bir sebep olacak kadar değerli olmamalı. Öyle bir bırakırım ki inanamazsın" yanıtını vermişti.