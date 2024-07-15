Hala söndürülemedi! 4 gündür cayır cayır yanıyor

Geceleyin uçak ve helikopterler de dahil olmak üzere mücadele devam ediyor. Dumandan etkilenen 30 kişi hastanelere sevk edildi.

Bölgeye 23 ilden takviye ekip gönderildi ve toplamda 290 personel yangına müdahale ediyor. İlk gün 85 bin ton işlenecek atık kağıt yandı ve bugün itibarıyla 55 bin ton atık kağıt yanıyor.

Rüzgarın etkisiyle yangının yayılma riski artıyor, ancak ekipler 24 saat boyunca çalışmaya devam ediyor. Neyse ki can kaybı yaşanmadı ve UMKE ekipleri bölgede hizmet veriyor.

Yangının başladığı andan itibaren AFAD, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve ilçe belediye ekipleriyle ciddi bir mücadele veriliyor. Jandarma ve emniyet de trafik ve güvenliğin sağlanması için görev başında bulunuyor. Riskli alanlar ve sirayet edebileceği bölgelerle ilgili her türlü tedbir alınıyor.

Yangının malzemesi olan kağıt, rüzgarın etkisiyle riski artırıyor. Yetkililer, kısa sürede sonuç almayı umuyorlar. Ayrıca bölgede seyyar bir hastane kuruldu ve UMKE ekipleri hizmet veriyor.