Hala yeğen kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı

Kaynak: İHA
Hala yeğen kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı

Bartın'da kavga eden hala ve yeğen mahalleyi ayağa kaldırdı.

Görenlerin intihar girişimi sandığı olay nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

aw353091-01.jpg

Bartın Kırtepe Mahallesi Şener Birsöz Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın üst katında pencereye çıkan bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu ve bağırdığı ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri harekete geçti. Mahalleye çok sayıda polis otosu ve ambulansın geldiğini gören mahalleli ise camlara ve sokağa çıkarak olayı izlemeye koyuldu. Ekipler olay yerinde yaptığı ilk incelemede intihara teşebbüsün olmadığını belirlendi. Binada yapılan araştırmada ise 5 katlı binanın en üst katında yaşayan ailenin tartıştığı öğrenildi. Tartışmanın, dışarı çıkmak isteyen yeğen ile izin vermeyen halası arasında yaşandığı öğrenilirken, yeğenin ise elindeki telefonu öfkeyle camdan dışarı fırlattığı belirtildi.
Olayın aslının anlaşılması üzerine ekipler bölgeden ayrılırken, mahalleli de rahat nefes aldı.

Son Haberler
Bursaspor’da Batalla kararını değiştirdi
Bursaspor’da Batalla kararını değiştirdi
Masterchef'te ilk 6'ya kalan üçüncü isim belli oldu!
Masterchef'te ilk 6'ya kalan üçüncü isim belli oldu!
Hala yeğen kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı
Hala yeğen kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı
Bu deterjanları sakın evinize sokmayın. Kıyafetinizi giyer giymez etkisini gösteriyor!
Bu deterjanları sakın evinize sokmayın. Kıyafetinizi giyer giymez etkisini gösteriyor!
Nikah ücretlerinde rekor artış. 2025'te yeni zam geliyor
Nikah ücretlerinde rekor artış. 2025'te yeni zam geliyor