Hala yeğen kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı

Görenlerin intihar girişimi sandığı olay nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Bartın Kırtepe Mahallesi Şener Birsöz Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın üst katında pencereye çıkan bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu ve bağırdığı ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri harekete geçti. Mahalleye çok sayıda polis otosu ve ambulansın geldiğini gören mahalleli ise camlara ve sokağa çıkarak olayı izlemeye koyuldu. Ekipler olay yerinde yaptığı ilk incelemede intihara teşebbüsün olmadığını belirlendi. Binada yapılan araştırmada ise 5 katlı binanın en üst katında yaşayan ailenin tartıştığı öğrenildi. Tartışmanın, dışarı çıkmak isteyen yeğen ile izin vermeyen halası arasında yaşandığı öğrenilirken, yeğenin ise elindeki telefonu öfkeyle camdan dışarı fırlattığı belirtildi.

Olayın aslının anlaşılması üzerine ekipler bölgeden ayrılırken, mahalleli de rahat nefes aldı.