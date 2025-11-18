Ankara'da bakım ve onarım çalışması için gittiği kuyumcu dükkanındaki vitrin asansörünün altında kalan işçi, hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam Keçiören ilçesinde yer alan kuyumcu dükkanında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, T.A. isimli işçi, dükkanda bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirdiği sırada halatı kopan vitrin asansörünün altında kaldı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı asansörün altından ağır yaralı halde kurtarılan T.A., kaldırıldığı hastanedeki tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.