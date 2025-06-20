Halay çekerken katledilmişti! Acılı anne 4 yıllık husumette kanlı infazı anlattı​​​​​​​

Olay, 6 Haziran'da akşam saatlerinde Kurtalan ilçesi Tekel Mahallesi'nde bir düğün salonunda meydana geldi. Düğüne katılan Aziz Asma, davetlilerle birlikte halay çeken Adnan Pekgöz'e henüz bilinmeyen nedenle tabanca ile defalarca ateş etti. Pekgöz yere yığılırken, kurşunların isabet ettiği A.D., V.P. ve M.P. de yaralandı. Saldırının ardından Asma kaçarken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Adnan Pekgöz, kurtarılamadı. Olay düğün salonunun güvenlik kamerasına yansırken, Pekgöz'ün cenazesi otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi. Kısa sürede yakalanan Aziz Asma, işlemlerinin ardından tutuklandı.

"4 YILLIK HUSUMET"

Adnan Pekgöz'ün annesi Güler Pekgöz, oğlu Adnan ve Aziz Asma'nın 4 yıl önce tartışıp kavga ettiklerini ancak sonra barıştırıldıklarını ifade ederek, "4 yıl önce oğlum Adnan, akşam yemeğini yedi ve dışarı çıktı. Katil Aziz Asma ile tartışmışlar, oğlumun önüne geçerek taşla kaşını yardı, burnunu kırdı. Aziz Asma'nın amcası, oğlumu doktora götürdü. Sonra onu eve getirdi. Biz hiçbir şey söylemedik, bir şey de yapmadık. 4 gün sonra Adnan da gidip Aziz'in gözüne yumruk vurmuş. Sonra biz olayı kapattık. Aileler olarak, kavga büyümesin diye çocukları barıştırdık. Katil Aziz Asma, oğlumun canını alana kadar bunu içinde çok büyütmüş. Oğlum üniversite sınavlarına hazırlanıyordu, oğlumun sınavları vardı. Canımızı aldılar. Benim canım çok yanıyor" diye konuştu.

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"KAN DAVASINA DÖNÜŞMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Adnan'ın babası Aydın Pekgöz ise adaletin yerini bulmasını isteyerek, "Bayram günü, düğünde benim oğlum Adnan, halay çekerken cani Aziz Asma bunu arkadan vurarak öldürüyor. Bizim ciğerimiz yandı, başkalarının ciğeri yanmasın, bunu istemiyoruz. Bu olayın kan davasına dönüşmesini istemiyoruz. Devletten adalet bekliyoruz. Adalet yerini bulsun" dedi.

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"SIRTINDAN VURARAK KATLETMİŞTİR"

Adnan Pekgöz'ün ailesinin avukatı Melek Pekgöz de şöyle konuştu: "6 Haziran 2025 tarihinde bayramın ilk günü bir düğünde olmasına dikkat etmeden, önemsemeden Aziz Asma, Adnan Pekgöz'ü sırtından vurarak katletmiştir. Aziz Asma, şu an tutuklu bulunmakta ama bu adaletin tam tecelli ettiğine işaret etmemektedir. Çünkü soruşturma devam etmektedir. Savcı ve kolluk kuvvet elinden geleni yapmaktadır. Ama adaletin tam tecelli edebilmesi için Aziz Asma'nın "Tasarlayarak kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması gerekmektedir. Bizim tek bir gayemiz var, başka Adnanların öldürülmemesi ve adaletin yerini bulabilmek ve başka Azizlerin yetişmemesi."

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