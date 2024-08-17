Halayın bedeli ağır oldu

Düğün konvoyu yapan bir grup D-100 karayolu Florya mevkiinde trafiğin güvenliğini hiçe sayarak yol ortasında akıl almaz bir halay gösterisi yaptı.

İstanbul'da karayolunu kapatıp halay çeken grup çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedilmişti. O görüntüler sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

O grupta halay çekenler bir bir tespit edilip 24 saat geçmeden gözaltına alındı.

BEDELİ AĞIR OLDU

Trafik magandalarının bu görüntülerinin sosyal medyada hızla yayılması sonrasında polis ekipleri kolları sıvadı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Gereği yapıldı 27' notuyla halay çekerek trafiği engel olan kişilerin gözaltına alındığını açıkladı.

Gözaltına alınan kişilere kişi başı 14 bin 60 lira olmak üzere t

oplam 70 bin 310 lira idari para cezası kesildi. Gözaltına alınan şüpheliler trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’da çekilen bir görüntü görenleri isyan ettirdi. E-5 karayolu Florya mevkiinde bir düğün konvoyu yolu keserek halay çekti. O anlarda büyük trafik yoğunluğu oluştu.

Konvoydaki araçların bazıları ise tekrar dönerek halaya katılmak için durdukları görüntülere yansıdı. Görüntülerde halay çeken grubun arkasında kilometrelerce uzanan trafik yoğunluğu dikkat çekti. Paylaşılan görüntüleri görenler büyük tepki gösterdi.