‘Halef: Köklerin Çağrısı’ geliyor

NOW TV’de yeni sezonda yayınlanacak dizilerden birisi olan ‘Halef: Köklerin Çağrısı’, iddialı geliyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da sete çıkan dizi, Eylül ayında izleyici karşısına çıkacak.

Yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği, başrollerinde İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz’ın yer aldığı Most Production imzalı dizinin yönetmen koltuğuna Deniz Çelebi Dikilitaş otururken senaryosunu ise Ercan Uğur yazıyor. Kadrosunda ayrıca Onur Bilge, Sezin Bozacı, Mazlum Çimen, Mert Doğan, Ümit Çırak, Benian Dönmez, Beril Kayar, Ayşegül Cengiz, Ozan Çelik, İnci Sefa Cingöz, Ceyda Ceren Edis, Eren Demircan, Birgül Ulusoy, Gökçe Şen, Serhat Kurtay ve Veda Yurtsever, Hakan Salınmış gibi isimlerin bulunduğu dizi; aşk, intikam ve geçmişten gelen sırlarla örülü sürükleyici hikâyesiyle izleyiciyi etkilemeye hazırlanıyor.

Ekip, İstanbul’daki çekimlerin ardından Ağustos başında dizinin ana hikâyesine ev sahipliği yapacak olan Urfa’ya doğru yola çıkacak. Urfa’daki etkileyici atmosfer ve görkemli mekânlar, diziye görsel açıdan güçlü bir zemin sunacak.

‘Bergen’ yeniden vizyona girecek

‘Bergen’ filmi, sanatçının aramızdan ayrılışının 36. yıldönümünde 15 Ağustos’ta yeniden vizyona girecek.

Şarkıcı ‘Bergen’in yaşam öyküsünü anlatan filmin yapımcılığını ve yaratıcı yapımcılığını Mine Şengöz, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz, yönetmenliğini Mehmet Binay ve M. Caner Alper üstlendi. ‘Bergen’de Farah Zeynep Abdullah’la birlikte, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran başrolleri paylaşırken filmin oyuncu kadrosunda Nergis Öztürk, Ali Seçkiner Alıcı, Ahmet Kayakesen, Arif Pişkin, Şebnem Sönmez, Nurcan Eren ve Suzan Kardeş gibi birbirinden yetenekli isimler yer aldı.

Film, 2022 yılında seyirci ile buluşmuş, can çekişen Türk Sineması’na 5.5 milyon seyirci rakamı ile damgasını vurmuştu.

‘Hasret Fırtınası’ kalplere işleyecek

Duyguların en derin haline sesi ve kalemiyle tercüman olan arabesk müziğin başarılı isimlerinden Özgür Alter, yeni şarkısı ‘Hasret Fırtınası’nı Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Özgür Alter’e ait şarkının düzenlemesini Hatem Tutkus yapmış. Arabesk müziğin özünü koruyarak modern dokunuşlarla harmanlanan eser, Muhammed İlker Akülker’in yapay zeka ile oluşturduğu klip çalışması ile de çok iddialı görünüyor.

Dinleyiciyi bam telinden yakalayan Özgür Alter, hoş bir çalışmaya imza atmış. Keyifle dinledim.