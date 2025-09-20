‘Halef Köklerin Çağrısı’ umut verdi

NOW TV’nin yeni dizilerinden ‘Halef Köklerin Çağrısı’, ekran yolculuğuna başladı.

Dizi, ilk bölümüyle Total’de aldığı 4.44 reytingle 3., AB’de aldığı 3.16 reytingle 4. ve ABC1’de aldığı 3.95 reytingle yine 4. oldu. Başrollerinde Aybüke Pusat, İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz’ın yer aldığı dizi, gelecek için umut verdi. Avrupa maçlarının olduğu, ‘Veliaht’ (Show TV) gibi geçen hafta sezona güçlü bir başlangıç yapan, ‘MasterChef Türkiye’ (TV8) yıllardır kitlesi oturmuş bir yarışma programı varken bir de buna gündüz kuşağının güçlü yapımlarını eklersek, güzel bir başlangıç diyebiliriz. Dizi, sadece aldığı reytingle değil; oyuncuların performanslarıyla da sosyal medyada çok konuşuldu. Biran Damla Yılmaz’ı ve İlhan Şen’i özlemişiz. Aybüke Pusat, kısa bir aradan sonra ekranlara geri döndü. Üçlüyü izlemek keyifliydi. Yolları açık, reytingleri bol olsun.

Bakalım, önümüzdeki haftalarda ne gibi gelişmeler yaşanacak? Takipteyim.

Tuğba Özerk’ten ‘Sen Kalp Ben’

Türk Pop Müziği’nin güçlü seslerinden Tuğba Özerk, yeni şarkısı ‘Sen Kalp Ben’i Özerk Müzik Yapım etiketiyle yayınladı.

Sözleri Murat Güneş ile Tuğba Özerk, müziği Tuğba Özerk’e ait şarkının düzenlemesini Murat Yeter yapmış. Şarkıya Deniz Can Kutlu’nun yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Aşkın karmaşık duygularını samimi bir vokalle aktaran şarkı, Tuğba Özerk’in müzikal kariyerinde yeni bir dönemin habercisi olacağının sinyallerini veriyor.

Yanılgıları, kabullenişleri ve aşkı anlatan şarkı, dinleyiciye kendinden bir parça bulabileceği içten bir yolculuk sunuyor. Hoş bir çalışma olmuş. Dinleyeni bol olsun.

‘Ellerinde Toprak Sergisi’ açıldı

Sanatçı Elif Uras’ın kadın emeğini tarihsel ve maddi kültür bağlamında yeniden düşünmeye davet eden ‘Ellerinde Toprak Sergisi’, Galerist’te açıldı.

Sergide, sanatçının New York’ta torna ve elde şekillendirme teknikleriyle ürettiği seramik işleri, Osmanlı’dan bu yana Türk çiniciliğinin tarihi merkezi olan İznik’te döküm yöntemiyle ürettiği eserleriyle ilk kez bir araya geldi. Elif Uras, Anadolu kadınları ile altının tarihsel bağını izleyerek bu değerli madeni ataerkil güçlerin simgesi olmaktan çıkarıyor ve kadınların görünmeyen, karşılıksız emeğinin sembolü olarak tasavvur ediyor.

Sergi, Beyoğlu Tepebaşı Galerist’te 8 Kasım’a kadar Pazar günleri hariç her gün saat 11.00-19.00 arasında ziyaret edilebilecek.