Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde "Serhat" karakterini canlandıran İlhan Şen'in sevgilisi büyük merak konusu oldu. İlhan Şen'in sevgilisiyle arasındaki yaş farkı da yoğun ilgi çekiyor.

Halef: Köklerin Çağrısı'nın yıldızı İlhan Şen'in sevgilisi oyuncu Pınar Gülkapan çıktı. 6 yaş büyük sevgilisiyle gözlerden uzak aşk yaşayan Şen, sosyal medyada "Annesi sandım" yorumlarıyla gündemde...

NOW TV'nin popüler dizisi Halef: Köklerin Çağrısı'nın başrollerinden İlhan Şen, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Aşk ilişkisini gizli tutmayı tercih eden İlhan Şen'in sevgilisi de kendisi gibi oyuncu.

Halef: Köklerin Çağrısı'nda "Serhat" rolüyle izleyici karşısına çıkan İlhan Şen, uzun süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Pınar Gülkapan ile ilişkisini kameralardan uzak sürdürüyor.

Çift, ara sıra katıldıkları etkinliklerde birlikte görüntüleniyor.

Aralarındaki yaş farkı 6 olsa da, sosyal medyada sıkça "Annesi zannettim", "Ablası gibi", "Kendisinden büyük duruyor" gibi yorumlar alıyorlar.

İLHAN ŞEN KİMDİR?

İlhan Şen, Türk oyuncu ve eski mankendir. 19 Aralık 1987 tarihinde Bulgaristan'da doğmuş, ailesiyle birlikte 2 yaşındayken İstanbul'a yerleşmiştir.

Pertevniyal Lisesi'ni bitirdikten sonra Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Boyu 1.89 metre, kilosu yaklaşık 82 kg ve Yay burcudur.

Kariyerine modellik yaparak başladı. 2009 yılında Best Model of Turkey birincisi oldu ve aynı yıl Avrupa'nın En İyi Modeli seçildi.

Uluslararası defilelerde yer aldıktan sonra oyunculuğa geçiş yaptı. İlk rolü Şahin Tepesi dizisinde aldı.

Ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ramo, Aşk Mantık İntikam (Ozan rolüyle büyük beğeni topladı), Sevmek Zamanı, Safir ve son olarak Halef: Köklerin Çağrısı (Serhat rolü) gibi yapımlarda rol aldı.

PINAR GÜLKAPAN KİMDİR?

Pınar Gülkapan, Türk oyuncu ve tiyatro sanatçısıdır. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda başlayan kariyerinde hem sahne hem ekran projelerinde yer aldı.

Özellikle korku filmi Siccin 5 (2018) ile tanındı. Diğer önemli yapımları arasında Sol Yanım (2021), Camdaki Kız (2022), Ex Aşkım gibi diziler ve çeşitli tiyatro oyunları bulunuyor.

Sahne arkasında da kostüm, dekor ve sanat yönetmenliği deneyimi var.

Doğum tarihi tam olarak kamuoyunda paylaşılmamakla birlikte, İlhan Şen'den yaklaşık 6 yaş büyük olduğu biliniyor (tahmini 1981 civarı doğumlu). Boyu yaklaşık 1.66 metre. Tiyatro kökenli doğal oyunculuğuyla dikkat çekiyor.

Pınar Gülkapan ve İlhan Şen uzun süredir birlikte; ilişkilerini genellikle gözlerden uzak sürdürüyorlar, ancak zaman zaman etkinliklerde birlikte görüntüleniyorlar.