Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde "Serhat" karakterini canlandıran İlhan Şen'in sevgilisi büyük merak konusu oldu. İlhan Şen'in sevgilisiyle arasındaki yaş farkı da yoğun ilgi çekiyor.

Halef Köklerin Çağrısı’nın Serhat’ı İlhan Şen'in sevgilisi oyuncu çıktı: Aralarındaki yaş farkı merak uyandırdı! - Resim : 1

Halef: Köklerin Çağrısı'nın yıldızı İlhan Şen'in sevgilisi oyuncu Pınar Gülkapan çıktı. 6 yaş büyük sevgilisiyle gözlerden uzak aşk yaşayan Şen, sosyal medyada "Annesi sandım" yorumlarıyla gündemde...

Halef Köklerin Çağrısı’nın Serhat’ı İlhan Şen'in sevgilisi oyuncu çıktı: Aralarındaki yaş farkı merak uyandırdı! - Resim : 2

NOW TV'nin popüler dizisi Halef: Köklerin Çağrısı'nın başrollerinden İlhan Şen, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Aşk ilişkisini gizli tutmayı tercih eden İlhan Şen'in sevgilisi de kendisi gibi oyuncu.

Halef Köklerin Çağrısı’nın Serhat’ı İlhan Şen'in sevgilisi oyuncu çıktı: Aralarındaki yaş farkı merak uyandırdı! - Resim : 3

Halef: Köklerin Çağrısı'nda "Serhat" rolüyle izleyici karşısına çıkan İlhan Şen, uzun süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Pınar Gülkapan ile ilişkisini kameralardan uzak sürdürüyor.

Halef Köklerin Çağrısı’nın Serhat’ı İlhan Şen'in sevgilisi oyuncu çıktı: Aralarındaki yaş farkı merak uyandırdı! - Resim : 4

Çift, ara sıra katıldıkları etkinliklerde birlikte görüntüleniyor.

Halef Köklerin Çağrısı’nın Serhat’ı İlhan Şen'in sevgilisi oyuncu çıktı: Aralarındaki yaş farkı merak uyandırdı! - Resim : 5

Aralarındaki yaş farkı 6 olsa da, sosyal medyada sıkça "Annesi zannettim", "Ablası gibi", "Kendisinden büyük duruyor" gibi yorumlar alıyorlar.

Halef Köklerin Çağrısı’nın Serhat’ı İlhan Şen'in sevgilisi oyuncu çıktı: Aralarındaki yaş farkı merak uyandırdı! - Resim : 6

İLHAN ŞEN KİMDİR?

İlhan Şen, Türk oyuncu ve eski mankendir. 19 Aralık 1987 tarihinde Bulgaristan'da doğmuş, ailesiyle birlikte 2 yaşındayken İstanbul'a yerleşmiştir.

Halef Köklerin Çağrısı’nın Serhat’ı İlhan Şen'in sevgilisi oyuncu çıktı: Aralarındaki yaş farkı merak uyandırdı! - Resim : 7

Pertevniyal Lisesi'ni bitirdikten sonra Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Boyu 1.89 metre, kilosu yaklaşık 82 kg ve Yay burcudur.

Halef Köklerin Çağrısı’nın Serhat’ı İlhan Şen'in sevgilisi oyuncu çıktı: Aralarındaki yaş farkı merak uyandırdı! - Resim : 8

Kariyerine modellik yaparak başladı. 2009 yılında Best Model of Turkey birincisi oldu ve aynı yıl Avrupa'nın En İyi Modeli seçildi.

Halef Köklerin Çağrısı’nın Serhat’ı İlhan Şen'in sevgilisi oyuncu çıktı: Aralarındaki yaş farkı merak uyandırdı! - Resim : 9

Uluslararası defilelerde yer aldıktan sonra oyunculuğa geçiş yaptı. İlk rolü Şahin Tepesi dizisinde aldı.

Halef Köklerin Çağrısı’nın Serhat’ı İlhan Şen'in sevgilisi oyuncu çıktı: Aralarındaki yaş farkı merak uyandırdı! - Resim : 10

Ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ramo, Aşk Mantık İntikam (Ozan rolüyle büyük beğeni topladı), Sevmek Zamanı, Safir ve son olarak Halef: Köklerin Çağrısı (Serhat rolü) gibi yapımlarda rol aldı.

Halef Köklerin Çağrısı’nın Serhat’ı İlhan Şen'in sevgilisi oyuncu çıktı: Aralarındaki yaş farkı merak uyandırdı! - Resim : 11

PINAR GÜLKAPAN KİMDİR?

Pınar Gülkapan, Türk oyuncu ve tiyatro sanatçısıdır. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda başlayan kariyerinde hem sahne hem ekran projelerinde yer aldı.

Halef Köklerin Çağrısı’nın Serhat’ı İlhan Şen'in sevgilisi oyuncu çıktı: Aralarındaki yaş farkı merak uyandırdı! - Resim : 12

Özellikle korku filmi Siccin 5 (2018) ile tanındı. Diğer önemli yapımları arasında Sol Yanım (2021), Camdaki Kız (2022), Ex Aşkım gibi diziler ve çeşitli tiyatro oyunları bulunuyor.

Halef Köklerin Çağrısı’nın Serhat’ı İlhan Şen'in sevgilisi oyuncu çıktı: Aralarındaki yaş farkı merak uyandırdı! - Resim : 13

Sahne arkasında da kostüm, dekor ve sanat yönetmenliği deneyimi var.

Halef Köklerin Çağrısı’nın Serhat’ı İlhan Şen'in sevgilisi oyuncu çıktı: Aralarındaki yaş farkı merak uyandırdı! - Resim : 14

Doğum tarihi tam olarak kamuoyunda paylaşılmamakla birlikte, İlhan Şen'den yaklaşık 6 yaş büyük olduğu biliniyor (tahmini 1981 civarı doğumlu). Boyu yaklaşık 1.66 metre. Tiyatro kökenli doğal oyunculuğuyla dikkat çekiyor.

Halef Köklerin Çağrısı’nın Serhat’ı İlhan Şen'in sevgilisi oyuncu çıktı: Aralarındaki yaş farkı merak uyandırdı! - Resim : 15

Pınar Gülkapan ve İlhan Şen uzun süredir birlikte; ilişkilerini genellikle gözlerden uzak sürdürüyorlar, ancak zaman zaman etkinliklerde birlikte görüntüleniyorlar.

Halef Köklerin Çağrısı’nın Serhat’ı İlhan Şen'in sevgilisi oyuncu çıktı: Aralarındaki yaş farkı merak uyandırdı! - Resim : 16

Halef Köklerin Çağrısı’nın Serhat’ı İlhan Şen'in sevgilisi oyuncu çıktı: Aralarındaki yaş farkı merak uyandırdı! - Resim : 17

Halef Köklerin Çağrısı’nın Serhat’ı İlhan Şen'in sevgilisi oyuncu çıktı: Aralarındaki yaş farkı merak uyandırdı! - Resim : 18

Halef Köklerin Çağrısı’nın Serhat’ı İlhan Şen'in sevgilisi oyuncu çıktı: Aralarındaki yaş farkı merak uyandırdı! - Resim : 19

Halef Köklerin Çağrısı’nın Serhat’ı İlhan Şen'in sevgilisi oyuncu çıktı: Aralarındaki yaş farkı merak uyandırdı! - Resim : 20

Halef Köklerin Çağrısı’nın Serhat’ı İlhan Şen'in sevgilisi oyuncu çıktı: Aralarındaki yaş farkı merak uyandırdı! - Resim : 21

Halef Köklerin Çağrısı’nın Serhat’ı İlhan Şen'in sevgilisi oyuncu çıktı: Aralarındaki yaş farkı merak uyandırdı! - Resim : 22

Halef Köklerin Çağrısı’nın Serhat’ı İlhan Şen'in sevgilisi oyuncu çıktı: Aralarındaki yaş farkı merak uyandırdı! - Resim : 23

Halef Köklerin Çağrısı’nın Serhat’ı İlhan Şen'in sevgilisi oyuncu çıktı: Aralarındaki yaş farkı merak uyandırdı! - Resim : 24

Halef Köklerin Çağrısı’nın Serhat’ı İlhan Şen'in sevgilisi oyuncu çıktı: Aralarındaki yaş farkı merak uyandırdı! - Resim : 25

İlhan Şen’in sevgilisiyle arasındaki yaş farkı olay oldu! Görenler "Annesi sandım" dediİlhan Şen’in sevgilisiyle arasındaki yaş farkı olay oldu! Görenler "Annesi sandım" dediMagazin
Halef Köklerin Çağrısı’nın ‘Yıldız Kordağlı’sı Biran Damla Yılmaz zirvenin yeni sahibi: Tahtı kimseye bırakmadıHalef Köklerin Çağrısı’nın ‘Yıldız Kordağlı’sı Biran Damla Yılmaz zirvenin yeni sahibi: Tahtı kimseye bırakmadıMagazin
Burcu Özberk'ten İlhan Şen itirafı!Burcu Özberk'ten İlhan Şen itirafı!Magazin