Yeniçağ yazarı Mehmet Şahincileroğlu’nun köşesinde paylaştığı verilere göre; Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP’un Kasım ayı raporunda Biran Damla Yılmaz, kadın oyuncular arasında en çok konuşulan isim olarak zirveye yerleşti.

Güzel oyuncu hakkında tam 1 milyon 100 binden fazla paylaşım yapıldı. Daha önce listeye giren Yılmaz, ilk kez birincilik koltuğuna oturdu.

Listeyi sırasıyla Lizge Cömert, Mahassine Merabet, Aybüke Pusat, Sıla Türkoğlu, Rabia Soytürk, Sahra Şaş, Hande Erçel, Dilin Döğer ve Demet Özdemir izledi.

BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?

Biran Damla Yılmaz, 28 Haziran 1997 tarihinde Gebze, Kocaeli'de doğmuş bir Türk oyuncudur. Yılmaz, boyu 1.64 metre ve kilosu yaklaşık 52 kilogram civarındadır.

Ailesi sinema sektöründe faaliyet gösteren bir aileden gelmektedir; bu sayede erken yaşlarda sektöre adım atmıştır.

Konservatuvar eğitimi aldıktan sonra, 2013 yılında oyunculuk kariyerine başlayan güzel oyuncu, kısa sürede dikkat çekmeyi başarmıştır.

Kariyerinin dönüm noktası, 2015-2018 yılları arasında yayınlanan "Kırgın Çiçekler" dizisindeki Eylül rolü olmuştur. Bu diziyle geniş kitlelerce tanınan Yılmaz, ardından "Çılgın Dersane 4: Ada" filminde rol alarak sinemaya da transfer olmuştur.

2019-2021 arasında "Baraj" dizisinde başrol oynayarak romantik ve dramatik performansıyla övgü toplamıştır.

Daha sonra "Yasak Elma" dizisinde Kumru Yıldırım karakterini canlandırarak entrika dolu bir rolde izleyici karşısına çıkmıştır. 2023-2024 sezonunda "Hudutsuz Sevda"da Yasemin, 2024'te ise Now TV'de yayınlanan "Kopuk" dizisinde İpek Kasay rollerini üstlenmiştir.

Uzun bir aradan sonra 2025 sezonunda Most Yapım imzalı "Halef: Köklerin Çağrısı" dizisinde Güneydoğu Anadolu'da geçen zorlu bir aile hikayesinin güçlü kadın kahramanı Yıldız karakterini canlandırarak ekrana dönmüştür.

Bu rolüyle sosyal medyada büyük ilgi görmüş, Kasım 2025'te kadın oyuncular arasında en çok konuşulan isim olarak zirveye yerleşmiştir.

Sosyal medyada (@birandamlayilmaz) 3.9 milyon takipçisi bulunan oyuncu, aktif bir şekilde hayranlarıyla etkileşim halindedir.