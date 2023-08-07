Halen süren koronavirüs şikayetleri için egzersiz önerisi

Doç. Dr. Erdal Dilekçi, “Bu şikayetlerin geçmesi 6 ayı aşan zaman dilimi bulabiliyor. Pozitiflikten sonraki 3’üncü hafta egzersizleri kademeli olarak yapabileceğimiz dönemdir. Hem solunum için hem de kas iskelet sistemi için hastaların egzersiz yapması gereklidir” dedi.

KAYNAK: İHA
Halen süren koronavirüs şikayetleri için egzersiz önerisi

Editör: Murat Öztürk

Koronavirüsü atlatan kişilerde nefes darlığı, göğüs ağrısı, kas ve eklem ağrıları gibi şikayetler devam edebiliyor. Bu durumun Post Covid Sendromu olarak bilindiğini ve şikayetlerin 6 aydan uzun sürebileceğini belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Erdal Dilekçi, hastaların karantina süresi bittiğinde ve negatife döndüklerinde fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerine başvurmaları gerektiğini söyledi.

Doç. Dr. Dilekçi, enfeksiyonun başlangıcından itibaren, PCR testi pozitifliğinden sonraki 3’üncü haftada egzersizlere kademeli olarak başlanabileceğini belirtti.

VÜCUT KAPASİTESİ ÖLÇTÜRÜLMELİ

Şikayetleri devam eden hastaların kendi kapasitesini mutlaka bir uzmana ölçtürmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Dilekçi, sözlerine şöyle devam etti:

“Hastalarımız hiçbir şekilde kendi başına bir egzersiz programına başlamasın. Böyle olursa kas iskelet yaralanmaları, solunum terapisinde fazladan yorulma da yaşanabilir. Hastanın kapasitesi düşükse ve normal seviyede başlarsa bu defa hastada erken yorgunluk olabilir.”

GERME EGZERSİZLERİYLE VÜCUT HAREKETE GEÇİRİLİYOR

Kas iskelet sistemi için germe egzersizlerinin büyük önem taşıdığını ifade eden Doç. Dr. Dilekçi, “Koronavirüs hastalarında kas iskelet sistemini germe egzersizimiz önem arz ediyor. Germe egzersizleriyle vücudu ve kas sistemini uyarmış oluyoruz. Fizyoterapistlerimizle hastaya özgü ev programı şeklinde düzenlemeler de yapıyoruz. Eğer sürekli takibimiz altında olması gerekiyorsa da kişiye özgü programlar oluşturuyoruz ve hastalarımızı rehabilitasyon sürecimize alıyoruz” ifadelerini kullandı.

SOLUNUM FİZYOTERAPİSİ ŞART

Omicron varyantında genel kanının hafif atlatılıyor yönünde olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Dilekçi, “Omicron varyantında solunum sistemi tutulumu az dahi olsa yine Post Covid Sendromunu çok sık görmeye devam ediyoruz. Kas tutulumuna bağlı olarak bile solunum kapasitesi azalabiliyor. Özellikle akciğer tutulumu olan hastalarımız, tutulum olmadan da efor kapasitesinde düşüş yaşayanlar da solunum fizyoterapisi uygulanması şart” diye konuştu.


EVDE YAPILABİLECEK SOLUNUM EGZERSİZİ

Evde yapılabilecek basit solunum egzersizi için hareket ise şöyle;

“Evde yapılabilecek solunum egzersizi için dik bir oturuş pozisyonunda el göğüs kafesinin üzerine konur. Nefes alırken elin şiştiği hissedilir. Bu egzersiz 10 kere tekrarlanır. El göğüs kafesinin 2 parmak altına yerleştirilir. Elin burada şiştiği hissedilir.

Her iki el de kaburgaların altına yerleştirilir. Nefes alırken bu noktaların şiştiği hissedilir. Burundan derin nefes alınarak, ağızdan verilir.

Bu temel hareketlerin ardından vücut gevşek bırakılır. Burundan derin nefesle vücut yeniden dikleştirilir, sırt gerginliği hissedilir. Nefes ağızdan üflenerek kambur çıkacak şekilde vücut öne doğru eğilir. El ağız hizasına konur. Burundan alınan derin nefes, dudaklar büzülerek ele üflenir. Üflemeyi görmek için elde peçete de tutulabilir.

Basit bir öksürme tekniği olarak da derin nefes alınıp, bütün hava ağızdan tek seferde verilir.”

İHA

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