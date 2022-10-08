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Halfeti Barajı'ndaki balık varlığını artırmak için 1 milyon yavru balık bırakıldı

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde, bir milyon yavru sazan ve şabut balığı baraj göletine bırakıldı.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 17:27
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Halfeti Barajı'ndaki balık varlığını artırmak için 1 milyon yavru balık bırakıldı

Halfeti Barajı'ndaki balık varlığını artırmak için 1 milyon yavru balık bırakıldı
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Halfeti Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından balık varlığını arttırmak amacıyla çeşitli üretim tesislerinden getirilen bir milyon yavru sazan ve şabut balığı Halfeti Baraj Göleti'ne bırakıldı.

Fırat havzasına yavru balıkların bırakılmasının ardından bir açıklama yapan Halfeti Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, balıkçılığın sürdürülebilir olmasının kurallara bağlı avcılık ile mümkün olduğunu vurguladı. Erdoğan, “Tüm balık türleri stoklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması ve en az bir kez üremelerine imkan tanınması sürdürülebilir balıkçılık yönetimi açısından büyük önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

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