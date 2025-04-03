Halfeti, bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Halfeti, bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı

Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik sakin şehri Halfeti, bayram tatilinin üç gününde binlerce ziyaretçinin akınına uğradı.

Doğal güzelliklerin yanı sıra tarihi dokusuyla da dikkat çeken Halfeti, ziyaretçi akınına uğruyor. Güzel havayı ve bayram tatilini fırsata çeviren ziyaretçiler, ilçe girişindeki yollarda ve merkezde yoğunluk oluşturdu. Turizm yetkililerinden alınan bilgiye göre, 9 günlük bayram tatilinin ilk dört gününde ilçeye, zaman zaman yağışlı geçen havaya rağmen 10 binin üzerinde ziyaretçinin giriş yaptığı bildirildi.

Tarih ve doğanın iç içe geçtiği Halfeti, Ramazan Bayramı tatilinde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. İlçede yaşanan yoğunluk dolayısıyla esnafın yüzü gülerken, ziyaretçiler tur tekneleri ile Fırat Nehri üzerinde aileleri ile güzel vakit geçirmenin keyfini yaşadı.

Halfeti, bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı

Halfeti, bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı

Halfeti, bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı

Halfeti, bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı

Halfeti, bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı

Halfeti, bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı

Son Haberler
Beşiktaş'tan İbrahim Hacıosmanoğlu'na "yorumsuz" paylaşım
Beşiktaş'tan İbrahim Hacıosmanoğlu'na "yorumsuz" paylaşım
Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu serbest bırakıldı
Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu serbest bırakıldı
Myanmar'da deprem felaketi: 4 Çin vatandaşı hayatını kaybetti
Deprem felaketinde 4 Çin vatandaşı hayatını kaybetti
O markadan tepki çeken karar! Boykot çağrısı yaptı işten çıkarıldı
O markadan tepki çeken karar! Boykot çağrısı yaptı işten çıkarıldı
New York borsasında sert düşüş: Gümrük vergileri endişesi (3 Nisan 2025)
New York borsasında sert düşüş