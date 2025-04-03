Halfeti, bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı

Doğal güzelliklerin yanı sıra tarihi dokusuyla da dikkat çeken Halfeti, ziyaretçi akınına uğruyor. Güzel havayı ve bayram tatilini fırsata çeviren ziyaretçiler, ilçe girişindeki yollarda ve merkezde yoğunluk oluşturdu. Turizm yetkililerinden alınan bilgiye göre, 9 günlük bayram tatilinin ilk dört gününde ilçeye, zaman zaman yağışlı geçen havaya rağmen 10 binin üzerinde ziyaretçinin giriş yaptığı bildirildi.

Tarih ve doğanın iç içe geçtiği Halfeti, Ramazan Bayramı tatilinde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. İlçede yaşanan yoğunluk dolayısıyla esnafın yüzü gülerken, ziyaretçiler tur tekneleri ile Fırat Nehri üzerinde aileleri ile güzel vakit geçirmenin keyfini yaşadı.