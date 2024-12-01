Halı saha maçında tekmeler havada uçuştu

Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga güvenlik kameralarına yansırken kavgayı seyirciler ayırdı.

Elazığ'da bir halı saha maçında 2 takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek tekme ve tokatların havada uçuştuğu bir kavgaya dönüştü. Olay anı, halı sahanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde oyuncuların birbirine saldırdığı ve kavganın saha dışına kadar taşındığı izlendi. Çevredeki diğer oyuncuların ve izleyicilerin araya girmesiyle kavga güçlükle sonlandırıldı.