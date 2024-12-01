Halı saha maçında tekmeler havada uçuştu

Kaynak: İHA

Elazığ'da bir halı saha maçında çıkan kavgada oyuncular tekme tokat birbirine girdi.

Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga güvenlik kameralarına yansırken kavgayı seyirciler ayırdı.

Elazığ'da bir halı saha maçında 2 takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek tekme ve tokatların havada uçuştuğu bir kavgaya dönüştü. Olay anı, halı sahanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde oyuncuların birbirine saldırdığı ve kavganın saha dışına kadar taşındığı izlendi. Çevredeki diğer oyuncuların ve izleyicilerin araya girmesiyle kavga güçlükle sonlandırıldı.

Son Haberler
Halı saha maçında tekmeler havada uçuştu
Halı saha maçında tekmeler havada uçuştu
Çarptıkları araçtaki kadın sürücüyü ve eşini darp ettiler
Çarptıkları araçtaki kadın sürücüyü ve eşini darp ettiler
Hareket halindeki aracın üzerine çıkıp dans etti
Hareket halindeki aracın üzerine çıkıp dans etti
Ruhsat İşleri Müdürü, komşusunu tabancayla öldürüp, intihar etti
Ruhsat İşleri Müdürü, komşusunu tabancayla öldürüp, intihar etti
Darbe iddiasının ardından Suriye Devlet Başkanı Esad'dan ilk açıklama
Darbe iddiasının ardından Suriye Devlet Başkanı Esad'dan ilk açıklama