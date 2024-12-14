Halı saha maçlarında kalp krizi geçirmemek için neler yapılmalı? Uzmanlar anlatıyor...

Halı saha maçları, birçok kişinin stres atmak ve formda kalmak için tercih ettiği popüler bir spor aktivitesi olduğu biliniyor. Ancak bu keyifli aktivite, özellikle orta yaş grubundaki bireyler için beklenmedik bir tehlikeyi de beraberinde getiriyor.

Spor yaparken ani kalp krizi geçirenlerin önemli bir kısmı, gerekli önlemleri almadığı veya mevcut sağlık durumunu göz ardı ettiği için bu durumla karşılaşıyor. Peki, bu riski en aza indirmek için neler yapılmalı?

SPOR VE KALP SAĞLIĞI İLİŞKİSİ

Sporun kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkileri bilimsel olarak kanıtlanmış olsa da, bilinçsizce yapılan egzersizlerin ciddi sonuçlara yol açabileceği de unutulmamalı. Özellikle ani ve yoğun efor gerektiren aktiviteler, kalp damarlarındaki tıkanıklıkları tetikleyebilir ve kalp krizi riskini artırabilir.

Amerikan Kalp Derneği’nin (AHA) yaptığı bir araştırmaya göre, düzenli spor yapmayan bireylerde ani yoğun egzersiz sonrası kalp krizi geçirme riski, spor yapan bireylere kıyasla üç kat daha yüksek olduğu bildirildi. Bu durum, halı saha maçlarında görülen ani kalp krizlerini açıklamakta.

UZMANLAR NE DİYOR?

Kardiyolog Prof. Dr. Ahmet Karabulut, “Halı saha maçları sırasında ani ve yüksek tempolu hareketler kalp üzerinde ciddi bir baskı oluşturabilir. Özellikle 35 yaş üzerindeki bireylerin, bu tür aktiviteler öncesinde mutlaka sağlık kontrolünden geçmesi gerekiyor” dedi.

Bir diğer uzman, Spor Hekimi Dr. Eren Yılmaz ise, “Spor yaparken kalp krizinin en büyük tetikleyicisi, hazırlıksız bir şekilde yüksek efor sarf etmektir. Halı saha gibi bir aktiviteye katılmadan önce kişinin fiziksel kapasitesini değerlendirmesi hayati önem taşır” ifadelerini kullandı.

KALP KRİZİ RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN ÖNERİLER

Halı saha maçlarında sağlığınızı korumak ve keyifli bir deneyim yaşamak için şu önlemleri alabilirsiniz:

1. Sağlık Kontrolü:

35 yaş üzerindeyseniz veya aile geçmişinizde kalp hastalığı öyküsü varsa, düzenli check-up yaptırmanız önemlidir. EKG ve efor testi gibi tetkiklerle kalp sağlığınızın spora uygun olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

2.Isınma ve Soğuma Egzersizleri:

Maç öncesinde ısınma hareketleri, kalp ve kas sisteminizi ani yüklenmeye hazırlarken, maç sonrasında yapılacak soğuma hareketleri kalbinizin yükünü azaltır.

3. Ani Eforlardan Kaçının:

Maç sırasında kendinizi zorlamayın. Yüksek tempolu koşular veya ani hareketler yerine, kendi fiziksel kapasitenize uygun bir tempoda oynamaya özen gösterin.

4. Sigara ve Alkol Kullanımından Uzak Durun:

Maç öncesi ve sonrası sigara veya alkol tüketimi, kalp damarlarında ani daralmaya yol açabilir ve krizi tetikleyebilir.

5. Doğru Beslenme ve Hidrasyon:

Maç öncesinde ağır ve yağlı yemeklerden kaçının. Aynı zamanda su tüketiminizi ihmal etmeyin, çünkü dehidrasyon kalp yükünü artırabilir.

6. Düzenli Spor Yapın:

Halı saha maçları gibi yoğun efor gerektiren aktiviteler yerine, haftalık düzenli egzersizlerle kondisyonunuzu artırabilirsiniz. Yürüyüş, bisiklet veya yüzme gibi düşük tempolu aktiviteler kalp sağlığı için daha faydalı.

BELİRTİLERİ GÖZ ARDI ETMEYİN

Maç sırasında veya sonrasında şu belirtilerden birini yaşarsanız vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurun:

- Göğüste sıkışma veya ağrı,

- Çarpıntı veya düzensiz kalp atışları,

- Nefes darlığı,

- Ani halsizlik veya bayılma hissi.

HALI SAHA MAÇLARI VE RİSK FARKINDALIĞI

Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin bir raporuna göre, spor sırasında yaşanan ani kalp krizlerinin %80’i, bireylerin risklerini bilmemesinden kaynaklanmakta. Bu nedenle, spor öncesinde bilinçlenmek ve gerekli tedbirleri almak hayat kurtarıcı olabilir.

Unutmayın, spor sağlığınızı korumanın en etkili yollarından biridir. Ancak bilinçli ve hazırlıklı bir şekilde yapıldığında gerçek anlamda fayda sağlar. Halı saha maçlarını keyifli ve güvenli bir hale getirmek için kalbinize iyi bakmayı ihmal etmemeniz önerildi.