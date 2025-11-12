Halı sahada kalp krizi can almaya devam ediyor. Olay, dün akşam Orhangazi ilçesindeki bir halı saha tesisinde meydana geldi.
Bir fabrikada işçi olarak çalışan Sinan Kurtoğlu, halı sahada futbol oynadığı sırada rahatsızlandı.
3 ÇOCUK BABASIYDI
Arkadaşlarının ihbarıyla tesise gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sinan Kurtoğlu’nun kalp krizi geçirdiği belirlendi. 3 çocuk babası Kurtoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
Sinan Kurtoğlu, bugün ikindi vakti Gazi Orhanbey Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.