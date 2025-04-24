Halı sahada kalp krizi geçirmişti: Malatya hüzünlü tören

Düzenleme: Kaynak: DHA
Halı sahada kalp krizi geçirmişti: Malatya hüzünlü tören

Malatya’da halı sahada geçirdiği kalp krizi sonra hastaneye kaldırılan Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli komiser Göksel Özay, yaşam savaşını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü’nden Özay, için tören düzenlendi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan komiser Göksel Özay, Çilesiz Mahallesi'nde 14 Nisan'da halı sahada arkadaşları ile futbol oynarken aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Özay tedaviye alındı. Özay, dün akşam saatlerinde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Göksel Özay için bugün görev yaptığı İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene; Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Kutsal Baytak, komiser Göksel Özay'ın yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Özgeçmişi okunan ve dua edilen Özay'ın cenazesi daha sonra defnedilmek üzere memleketi Elazığ'ın Maden ilçesine gönderildi.

Halı sahada kalp krizi geçirmişti: Malatya hüzünlü tören

Halı sahada kalp krizi geçirmişti: Malatya hüzünlü tören

Halı sahada kalp krizi geçirmişti: Malatya hüzünlü tören

Halı sahada kalp krizi geçirmişti: Malatya hüzünlü tören

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