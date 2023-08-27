Halı saha maçı kanlı bitti. Kurşun yağdırdı

Bağcılar'da halı saha maçının ardından iki grup arasında tartışma çıktı. Soyunma odasında da devam eden tartışmada bir kişi silah çıkararak karşı gruba kurşun yağdırdı.

KAYNAK: DHA
Halı saha maçı kanlı bitti. Kurşun yağdırdı

Bağcılar'da bir halı saha maçının ardından çıkan tartışma, silahlı saldırıya dönüştü. Soyunma odasına kadar devam eden tartışmada, bir kişi, silah çıkararak karşı gruba kurşun yağdırdı. Olayda Mücahit C. ve Batuhan Y. B. yaralandı.

Soyunma odasında bulunan ve şoka giren Ahmet H. Y.'nin ise dili tutuldu. Ahmet H. Y. ve 2 yaralı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren ve olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

"KARŞI GRUBA KURŞUN YAĞDIRDI"

Olay, Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde bulunan bir halı sahada saat 22.00 sularında yaşandı. İddiaya göre, halı saha maçını oynayan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Maçın sona ermesinin ardından soyunma odasına taşınan tartışmada, karşı gruptan bir kişi silahla kurşun yağdırarak Mücahit C.'yi başından, Batuhan Y. B.'yi ise bacağından yaraladı. Olay anında soyunma odasında bulunan Ahmet H. Y. ise şoka girmesi nedeniyle dili tutuldu.

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"YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR"

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Polisler, halı saha çevresinde güvenlik önlemi alırken, yaralılar ile şoka giren Ahmet H. Y. hastaneye kaldırıldı. Başına kurşun isabet eden Mücahit C.'nin yoğun bakıma alınırken, baldırına kurşun isabet eden Batuhan Y.'nin durumunun iyi olduğu bildirildi. Dili tutulan Ahmet H. Y.'nin ise tedavisi devam ediyor.

Olay yeri inceleme ekipleri, halı saha ve soyunma odasında incelemelerde bulunurken, olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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