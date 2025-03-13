Halı sahada ölüm kameralarda: İki gencin fenalaştığı anların kayıtları ortaya çıktı

İstanbul'da 20 gün arayla halı saha maçında fenalaşan Berat Yelkenbasan (20) ve Hasan Yalavaç (17), kaldırıldıkları hastanede yaşamını kaybetti. Yelkenbasan ve Yalavaç'ın fenalaştığı anlar kameraya yansıdı.

Edilen bilgiye göre, 27 Şubat saat 23.00 sıralarında Bakırköy Kartaltepe Mahallesi’nde bulunan halı sahada meydana geldi. 20 yaşındaki Berat Yelkenbasan isimli genç, maç sırasında aniden fenalarak yere yığıldı. Durumu fark eden arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Berat Yelkenbasan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi'nde 13 Mart'ta arkadaşlarıyla halı saha maçı yapan Hasan Yalavaç fenalaşarak yere düştü. Yalavaç'ın yerde hareketsiz yattığını fark eden arkadaşları yardımına koşarak durumunu kontrol ettikten sonra sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İlk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yalavaç'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. 3 hafta arayla yaşanan halı saha ölümleriyle ilgili polis ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.