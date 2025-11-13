Gencecik bir kadının trajedisiyle sonuçlanan olay, dün Şabanözü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sümeyye Onay, çalıştığı iş yerinde temizlik yaptığı sırada henüz tespit edilemeyen bir nedenle halı sıkma makinesine kapıldı.

Durumu fark eden Sümeyye'nin iş arkadaşlarının durumu ihbar etmesi üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ulaşan sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk kontrolde, Onay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç kızın cansız bedeni morga kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.