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Sancaktepe'de halı silkeleme cinayeti. Baba yaralandı oğlu öldü

Sancaktepe'de balkonundan halı silkeleme tartışmasında bir kişi yaralandı, bir kişi ise hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 11:55
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Halı silkeleme tartışması cinayete dönüştü. Baba yaralandı oğlu öldü

Sancaktepe'de halı silkeleme cinayeti. Baba yaralandı oğlu öldü
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İstanbul Sancaktepe Osmangazi Mahallesi Karakuş Sokakta meydana geldi. İddiaya göre Muhammed Ebik (24) ve babası Adem Ebik ikinci kattaki evin balkonundan halı silkeledi. O sırada durumdan rahatsız olan alt kattaki kiracı Refai Karaman silahla baba ve oğula ateş açtı. Açılan ateş sonucu baba Adem Ebik kolundan yaralandı. Duruma sinirlenen Muhammed Ebik alt kata inerek kiracının kapısına gitti.

TARTIŞMA CİNAYETLE SONUÇLANDI

Kapıyı açan Karaman, Muhammet Ebik'le bir süre tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Refai Karaman, Ebik'i silahla göğsünden vurdu. Ebik kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Karaman'ı olay yerinde gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Sağlık ekipleri, Muhammet Ebik'e yaptığı ilk müdahalenin ardından olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kolundan yaralanan baba Adem Ebik hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler binanın bulunduğu sokağa şerit çekerek çevrede önlem aldı. Savcı ve olay yeri inceleme ekipleri olayın gerçekleştiği binada incelemede bulundu. Muhammet Ebik'in cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Haberi alan Ebik'in yakınları evin önünde sinir krizleri geçirdi. Mahalle sakini Murat Rengi, "Halı silkeleme davasıymış. Önce bir diyalog yaşamışlar. Yukarıdan mermiyi sıkıyor babasının koluna geliyor. Daha sonra çocuğu çıkıyor dışarıya" dedi. Öte yandan saldırgan Recai Karaman'ın özel güvenlik görevlisi olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor

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