Haliç Haliç'te İstanbul ile buluşuyor

İstanbul Bienali ile Koç Holding, dünyada güncel sanatın önde gelen isimleri arasında yer alan sanatçı Ayşe Erkmen'in Haliç kıyısında sergilenen "Haliç Haliç'te" isimli eserini 17. İstanbul Bienali kapsamında şehre armağan ettiklerini duyurdu. Günün farklı anlarında farklı ışıkları yansıtan ve Haliç'in karakteristik formuna odaklanan eser, Haliç'in üzerine akşamüstleri yansıyan ve altın renkli güneşle birleşince "altın boynuz" olarak anılan simgesine atıfta bulunuyor. İstanbul Bienali'nin otuzuncu yaşını kutladığı 2017 yılında, Koç Holding'in desteğiyle dünyaca ünlü sanatçı Ugo Rondinone'nin "Buradan Nereye Gidiyoruz?" başlıklı neon heykeli, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolu üzerindeki Mustafa Kemal Kültür Merkezi'ne yerleştirilmişti. 2019'da ise Monster Chetwynd'in, "Gorgon'un Oyun Alanı" adlı işi, Maçka Sanat Parkı'nda çocukların içinde oyun oynayabildiği bir açık hava yerleştirmesi olarak kente kazandırılmıştı.

Sanatçı Ayşe Erkmen, "Haliç Haliç'te" isimli eserini, "Yabancı dillerde 'Golden Horn/Altın Boynuz' olarak bilinen Haliç'in ilginç biçimi benim için bir gemiyi andırıyor, bir gondolu veya tuhaf biçimli bir kayığı, hatta bir dumanı… Baktıkça akla tuhaf düşünceler getiren bu hareketli ve esrarengiz form, Haliç'in üzerine akşamüstleri yansıyan altın renkli güneşle birleşince altın boynuz adını almış deniyor. Bu şekil aslında bir kontur, bir dış çizgi. Ben bu çizginin içini doldurup bir yer, bir alan oluşturup, bunu Haliç'te konumlandırmak istedim" sözleriyle anlatıyor.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç: "'Haliç Haliç'te' isimli bu eserle birlikte Bienal'in sanat dünyasına ve İstanbul'a getirdiği canlılığın, şehirde bıraktığı ilham veren izlerin kalıcı hale gelmesini temenni ediyoruz." dedi.

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ise konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İstanbul Kültür Sanat Vakfı olarak sanat üretimine destek vermeyi, İstanbul'un kültür ve sanatla nefes alıp veren bir kent olmasına katkıda bulunmayı en önemli hedeflerimiz arasında görüyoruz. Türkiye'nin en önemli güncel sanatçılarından Ayşe Erkmen'in, yerleştirildiği mekânla doğrudan bir ilişki kuran bu eserinin kentimize kazandırılması konusundaki destekleri için 2007-2036 Bienal Sponsoru Koç Holding'e içten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.