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Haliç metro istasyonunda yangın: Seferler durdu

İstanbul Beyoğlu'nda Haliç metro istasyonunda elektrik kablolarının alev alması nedeniyle yangın çıktı. Yangın nedeniyle metro seferleri durduruldu. 

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 11:42
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Haliç metro köprüsü üzerinde kablolar yandı. Seferler durdu

Haliç metro istasyonunda yangın: Seferler durdu
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Yangın, Karaköy Haliç İstasyonunda saat 10.15 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, rayların altından dumanların yükseldiğini görenler, görevlilere ve itfaiyeye haber verdi. Elektrik kabloları bir anda alev alıp yanmaya başladı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın merdiveni uzatarak yangına müdahale etti. Yangın, yapılan çalışmalarla kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle metro seferleri durduruldu. Sosyal medya hesabında "M2 Yenikapı-Hacıosman metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.(AA)

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