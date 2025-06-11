Haliç Metro Köprüsü’nde şoke eden görüntüler! Polis alarma geçirdi: Kimi alkış tuttu, kimi çekirdek yedi

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü saat 19.30 civarında Fatih Haliç Metro Köprüsü’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre bir kadın, köprünün altındaki demirlerden sarkmaya başladı.
POLİSE HABER VERDİLER
Kadının demirlerden sarktığını fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Hızla olay yerine ulaşan ekipler, kadını ikna etmeye çalıştı.
İKNA EDİLDİ, VATANDAŞLAR ALKIŞLADI
Sahil Güvenlik ekipleri, kadının düşme olasılığına karşı denizde hazır bekledi. Bir süre sonra polis, kadını ikna ederek köprünün yürüyüş yoluna çıkardı. Kadının kurtarıldığını gören vatandaşlar alkışladı.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Kadın, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü ve ardından serbest bırakıldı. Yaşananlar, cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.
ÇEKİRDEK YİYEREK İZLEDİLER
Bu arada, sahilde oturan bazı vatandaşların olayları çekirdek yiyerek izlemesi dikkatlerden kaçmadı.