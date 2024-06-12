Haliç renkten renge giriyor! Vatandaşlar tedirgin oluyor yanına yaklaşamıyor

Haliç renkten renge giriyor! Vatandaşlar tedirgin oluyor yanına yaklaşamıyor
Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul'un altınboynuzu olarak bilinen Haliç siyaha bürünürken, kanalizasyon atıklarının aktığı iddia edildi.

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Haliç renkten renge giriyor! Vatandaşlar tedirgin oluyor yanına yaklaşamıyor 1

Haliç'in son hali havadan görüntülenirken, lağım kokusundan yanına yaklaşmanın zorlaştığı öne sürüldü.

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Haliç renkten renge giriyor! Vatandaşlar tedirgin oluyor yanına yaklaşamıyor 2

Uzmanlar Haliç'in artık lağım olarak aktığını söyledi.

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Haliç renkten renge giriyor! Vatandaşlar tedirgin oluyor yanına yaklaşamıyor 3

Çevre düzenlemeleri için birçok çalışma yapılan Haliç eski günlerine geri döndü.

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Haliç renkten renge giriyor! Vatandaşlar tedirgin oluyor yanına yaklaşamıyor 4

Kıyıların kirlilik nedeniyle siyaha büründüğü gözlemlendi.

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Haliç renkten renge giriyor! Vatandaşlar tedirgin oluyor yanına yaklaşamıyor 5

Haliç'teki kirliliğin Marmara Deniz'ine akması ve sıcaklıkların artması ile başlayan müsilajı etkileyen nedenler arasında gösterildi.

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Haliç renkten renge giriyor! Vatandaşlar tedirgin oluyor yanına yaklaşamıyor 6

Vatandaşlar, sahil kenarlarında yazın gelmesi ile pis kokunun daha fazla arttığını vurguladı.

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Haliç renkten renge giriyor! Vatandaşlar tedirgin oluyor yanına yaklaşamıyor 7

İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, Haliç'in kanalizasyon atıkları ile dolduğunu söyledi.

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Haliç renkten renge giriyor! Vatandaşlar tedirgin oluyor yanına yaklaşamıyor 8

Çetintaş, “Haliç'te havadan çekilen fotoğraflara baktığımız zaman açık bir şekilde kanalizasyon atıkları olduğu gözüküyor. Bu dipteki çamurun kabarması falan değildir. Bu direk kanalizasyon olduğu açık ve net bir şekilde gözüküyor. Haliç'in devam eden projelerini askıya almaları nedeniyle eski Haliçe döndü. Bedrettin Dalan'dan önceki haline dönmeye başladı. Denize girmek mümkün değil. Koku çok fazla. Haliç bitmiş vaziyette. Kıyılarında mesire alanları yapılarak paralar harcandı ancak kokudan kimse duramaz orada. Haliç'i tekrara canlandırmak için bir o kadar daha para harcamaları gerekiyor. Haliç'in ölmesi yetmiyor ayrıca bu atıklar Marmara Deniz'ine akıyor. Müsilaj'ın en önemli nedenlerinden birisidir bu kirlilik. Bunu yapan belediyeler ve İSKİ gibi kurumlardır. Avrupa olimpiyatları yapılacak, bunu Haliç'in lağım çukurunda mı yapacağız. Siz insanlara o lağımı mı göstereceksiniz?” dedi.

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