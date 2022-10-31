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Haliç Üniversitesi personel alacak

Haliç Üniversitesi öğretim üyesi alacak. Son başvuru tarihi 14 Kasım 2022 olarak duyuruldu.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 08:43
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Haliç Üniversitesi akademik personel alacak

Haliç Üniversitesi personel alacak
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Resmi Gazete'de Haliç Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin Akademik Birimlerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.” Denildi.

Bilimsel çalışmaları ve yayınları içeren dosya elektronik ortamda iletilebilir veya profesör kadrosu için 6 adet, Doçent/Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet CD/USB ilan süresi içerisinde teslim edilebilir.

Başvuru için;

İlgili Akademik Birime hitaben yazılmış, başvurulan bölüm ve adayın iletişim bilgilerini içeren başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmiş, Lisans ve lisansüstü diplomalar, Lisans Transkripti (İlgili üniversiteden onaylı olması gerekmektedir), Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi, ALES Sonuç Belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir), YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri fotokopileri (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir), Kimlik Kartı fotokopisi, Bir adet vesikalık fotoğraf, Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir), SGK Ayrıntılı hizmet dökümü (e-Devlet üzerinden alınabilir), Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir) istenilen belgeler tam ve eksiksiz olarak PDF formatında ilanın başvuru süresi içerisinde; [email protected] e-posta adresine gönderilebilir.

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