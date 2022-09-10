Haliç'te cansız beden bulundu

Haliç Metro Köprüsü'nden denize atlayan kişinin cansız bedeni, dalgıçların yaklaşık 4 saat süren çalışmasıyla bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cansız bedenin bir erkeğe ait olduğu tespit edildi.

Beyoğlu Haliç Metro Köprüsü'nden dün öğlen sıralarında denize atlayan kişiyi görenler polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sahil güvenlik dalgıçları yaklaşık 4 saat boyunca denizde arama yaptı.

Dalgıçların çalışması sonucu cansız beden bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve bir erkeğe ait olduğu tespit edilen cansız beden ambulansla çevredeki bir hastanenin morguna götürüldü.

Kaynak: DHA