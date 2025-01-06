Haliç'te denizden haç çıkarma töreni (6 Ocak 2025)

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA

Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin 2025. yıl dönümü, Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen ayin ve Haliç'te gerçekleştirilen haç çıkarma töreniyle kutlandı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği tören, patrikhane içindeki Aya Yorgi Kilisesi'nde saat 09.00'da başladı. Ayinde dualar edildi ve mumlar yakıldı. Daha sonra Bartholomeos ile ayine katılanlar, kortej halinde Haliç sahilindeki Fener İskelesi'ne yürüdü.

Çok sayıda kişi haç çıkarma törenini izlemek için iskelede toplandı ve teknelerden töreni takip etti.

Haç çıkarmak için kıyasıya yarıştılar. Buz gibi suya aldırış etmedilerHaç çıkarmak için kıyasıya yarıştılar. Buz gibi suya aldırış etmediler

Patrik Bartholomeos, duaların ardından haçı suya attı. Haçı denizden çıkarmak için platformda duran birçok kişi Haliç'in soğuk sularına atladı. Haçı çıkaran Basilis Konstantinidis, haçı kilise yetkililerine teslim etti.

Patrik Bartholomeos, katılımcılara hediyeler vererek onları tebrik etti. Ayin ve tören sırasında çevrede güvenlik önlemleri alındı.

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