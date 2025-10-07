Halid Bešlic kimdir?

Bir süredir ciddi bir hastalıkla mücadele eden Bešlic, geçtiğimiz ay onkoloji servisine nakledilmişti. Ölümünden haftalar önce, kariyerinin en büyük destekçisi olarak tanımladığı eşi Sejda'ya adadığı yeni bir şarkıyı yayımlamıştı.

HALİD BESLİC KİMDİR?

Halid Bešlic, 20 Kasım 1953'te Bosna-Hersek'in Knezina köyünde dünyaya geldi. 1980'li yıllardan itibaren Balkanlar genelinde büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Bešlic, Boşnak halk müziğinin yaşayan efsanelerinden biri olarak kabul ediliyor.

MÜZİK KARİYERİ

Bešlic'in müziği genellikle sevgi, özlem ve vatan temalarını işlerdi. "Miljacka", "Romanija", "Ja bez tebe ne mogu da zivim" ve "Prvi poljubac" gibi eserleri, hem Bosna-Hersek'te hem de çevre Balkan ülkelerinde büyük ilgi görmüştü.

2009 yılında ağır bir trafik kazası geçiren sanatçı, uzun süre tedavi görmek zorunda kaldı. Hayranları onu sadece bir şarkıcı olarak değil, aynı zamanda savaş yıllarında ülkesine olan bağlılığı ve yardımseverliğiyle de hatırlıyor.

HALİD BESLİC NEDEN ÖLDÜ?

Halid Bešlic bir süredir ciddi bir hastalık nedeniyle Saraybosna Üniversitesi Klinik Merkezi'nde tedavi görüyordu. Geçtiğimiz ay onkoloji servisine nakledilen sanatçı, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Ölümü, bu tedavi sürecinin ardından geldi.