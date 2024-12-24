Halide Mark III ile fotoğrafçılığa yeni soluk

Kaynak: Haber Merkezi
Halide Mark III ile fotoğrafçılığa yeni soluk

Halide uygulamasının yeni versiyonu, Halide Mark III, 2025'te piyasaya sürülecek. Yeni sürümde film filtreleri ve HDR özellikleri öne çıkacak.

Halide, Lux'un geliştirdiği iPhone kamera uygulaması, kullanıcı deneyimini bir adım daha ileriye taşıyor. Şirket, yeni versiyonu Halide Mark III’ün detaylarını duyurdu. 2025 yılında çıkması beklenen uygulama, kullanıcılarına film kameralarına benzer görüntüler sağlayacak yeni renk derecelendirmeleri (Color Grades) ve HDR fotoğraf özelliği sunacak. Bu özellik, halihazırda video uygulaması Kino'da bulunan benzer filtrelerin bir adım ötesine geçiyor.

Halide Mark III, yeni özelliklerin arayüzdeki entegrasyonunu sağlayacak şekilde tasarlanacak. Böylece, kullanıcılar bu gelişmeleri çok daha kolay bir şekilde deneyimleyebilecek. Halide uygulaması, son yıllarda makro çekimler için süper çözünürlük gibi yenilikçi algoritmalar geliştirmiş ve fotoğrafları mümkün olduğunca işlemden geçirmeyen bir "işlem yapılmayan" modunu kullanıma sunmuştu.

Yeni versiyonun erken erişim için Discord üzerinden Testflight linki paylaşılacak. Bu sayede kullanıcılar, uygulama piyasaya sürülmeden önce Halide Mark III’ü deneyimleme fırsatı bulacak. 2020'de Halide Mark II'yi çıkaran Lux, bu yeni sürümle fotoğrafçılığı daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

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