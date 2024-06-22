Halik Konakçı'dan Hz.Aişe çıkışı. 'İster 9 yaşında ister 19 yaşında evlensin benim için hiçbir mahsuru yok'

Geçtiğimiz günlerde Diamond Tema ve Asrın Tok isimli iki Youtuberın katıldığı canlı yayın Türkiye’nin gündemine oturmuştu.

Diamond Tema isimli Youtuber'ın, "Şeriatın haricindeki hiçbir sistemde 6 yaşındaki bir kızla evlenemezsin" şeklindeki ifadeleri büyük tartışmaya neden olmuş ve Diamond Tema hakkında "halkın bir kesimini ve dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla soruşturma açılmıştı.

Yaşanan olayın yankısı hala devam ederken, kendini hoca olarak tanımlayan Halil Konakçı, gerçekleştirdiği sohbette Hz. Aişe’nin 6 yaşındayken Hz. Muhammed ile evlenmesi hakkında tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu.

“İSTER 9 YAŞINDA İSTER 19 YAŞINDA EVLENSİN BENİM İÇİN HİÇBİR MAHSURU YOK”

Konakçı, yaptığı konuşmada, “Peygamber Efendimiz ile evlendiğinde Hz. Ayşe kaç yaşındaydı? Sana ne ulan kaç yaşındaydı? Ne açıklama yapacağım ya? İster 9 yaşında ister 19 yaşında evlensin benim için hiçbir mahsuru yok” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Diamod Tema isimli genç, katıldığı YouTube programında, şeriatı savunan Asrın Tok ile fikirsel bir tartışma içerisine girmiş ve kullandığı ifadelerden dolayı şeriatçı kesim tarafından hedef gösterilmişti.

Tema, "Şeriatın haricindeki hiçbir sistemde 6 yaşındaki bir kızla evlenemezsin" şeklindeki açıklamaları sebebiyle hakkında "halkın bir kesimini ve dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla soruşturma açılmıştı. Yaşanan olay sonrası Tema, yurt dışına çıktığını ifade etmişti.