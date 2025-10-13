Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın mezarının bulunduğu Gönültepe’de düzenlenen anma etkinliğine Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert, Koordinatör Meclis Üyesi Emel Çakaloğlu, Halikarnas Balıkçısı’nın sevenleri ve öğrenciler katıldı.

Programda öğrencilerin sunduğu oratoryo gösterileri ve müzik dinletileri büyük beğeni toplarken Eczacı Şeniz Özşen, kendi yaptığı Cevat Şakir büstünü Bodrum Belediyesi’ne hediye etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Koordinatör Meclis Üyesi Emel Çakaloğlu, törende yaptığı konuşmada "Bodrum’a gönül veren ve bu eşsiz kentin önemli bir değeri olan Cevat Şakir Kabaağaçlı’yı, nam-ı diğer "Halikarnas Balıkçısının" aramızdan ayrılışının 52. yılında ve Bodrum’a gelişinin 100. yılı kapsamında onu ve bizlere bıraktığı değerleri anmak üzere toplandık. Edebiyat dünyasına kalıcı izler bırakan Cevat Şakir, eserlerinde "Halikarnas Balıkçısı" adını kullanarak Bodrum’un denizini, insanlarını derinlemesine keşfetti ve bu toprakların eşsiz güzelliklerini tek tek kaleme aldı. Eserlerinde Türk kültürünün zenginliklerini, Ege’nin ve Anadolu’nun güzelliklerini, deniz kültürünü, deniz ve doğa sevgisini, insan ve doğa arasındaki ilişkiyi bizlere aktardı. "Mavi Yolculuğun" temellerini Bodrum’da atan Halikarnas Balıkçısı, bu yolculuklarda sanatçı arkadaşlarıyla bir yandan doğanın eşsiz güzelliklerini keşfederken bir yandan da içsel bir seyahate çıktı. Bugün, Halikarnas Balıkçısı’nın ölümünün 52. yıl dönümünde, Bodrum’a kazandırdığı ağaçlar, çiçekler ve bitkilerle, edebi eserleriyle ve Bodrum’a olan katkılarıyla anıyoruz. Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın edebi mirasını unutturmamak ve kültürel mirasına sahip çıkmak her birimizin ortak sorumluluğudur. Onun eserlerinin, düşüncelerinin ve yaşam tarzının genç nesillere aktarılması, kültürümüze ve edebiyatımıza olan katkılarının yaşatılması geleceğimiz için önem taşımaktadır. Bu yüzden Halikarnas Balıkçısı’na ve onun eserlerine olan sevgimizi bir kez daha ifade ediyor ve onu minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Program, Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın mezarına çiçeklerin konulmasıyla sona erdi. Etkinlik sonrası Bodrum Belediyesince aşure ikramında bulunuldu.