Halıkent’te sinema gecesi: Eğlence ve ikram bir arada

Kaynak: İHA
Isparta Belediyesi’nin “Yaz Seninle Güzel” sinema etkinliği Halıkent’te devam etti. Çocuklar oyun parkında eğlenirken, vatandaşlar ikramlarla sinema keyfi yaşadı.

Isparta Belediyesi’nin “Yaz Seninle Güzel” sloganıyla düzenlediği Yaz Sinema etkinliği, vatandaşların keyifli vakit geçirmesi için Halıkent Mahallesi’nde devam etti.

Halıkent Mahallesi Kapalı Pazar Alanı’nda gerçekleşen etkinlikte çocuklar, kendileri için hazırlanan oyun parkında doyasıya eğlenirken, vatandaşlar ikramlar eşliğinde sinema keyfi yaşadı.

Isparta Belediyesi’nin vatandaşların keyifli zaman geçirmesi için düzenlediği Yaz Akşamları Sinema etkinliği sürüyor. Etkinliğin son durağı Halıkent Mahallesi oldu.

Sinema etkinliği öncesi Halıkent Mahallesi sakinleri duygularını ifade etti.Halıkent Kapalı Pazar Alanı’nda yapılan sinema etkinliğinde vatandaşlar, ikramlarla birlikte güzel bir filmin tadını çıkardı.

Etkinliğe Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Musa Macit ve mahalle muhtarları da katıldı.

