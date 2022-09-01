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Halil Dervişoğlu imzayı attı. İşte yeni adresi

Halil Dervişoğlu, Burnley'e kiralık olarak transfer oldu.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 15:22
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Halil Dervişoğlu 1 yıllığına Burnley'e kiralandı

Halil Dervişoğlu imzayı attı. İşte yeni adresi
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Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu. Dervişoğlu, kariyerine İngiliz ekibi Burnley'de devam edecek.

HALİL 1 YILLIĞINA KİRALANDI

22 yaşındaki milli futbolcu, Burnley ekibinde 1 yıl kiralık olarak forma giyecek. Halil Dervişoğlu'nun adı Galatasaray'ın dışında Beşiktaş, Trabzonspor ve Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile anılmıştı.

GALATASARAY KARNESİ

Transfermarkt verilerine göre; 3 milyon euro piyasa değeri bulunan Dervişoğlu, geçen sezon sarı-kırmızılı formayla 34 maça çıkarken, 5 gol 1 asistlik katkı vermişti.

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