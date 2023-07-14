Halil Dervişoğlu Beşiktaş'ta

Beşiktaş, 23 yaşındaki milli futbolcu Halil Dervişoğlu ve Brentford ile anlaşma sağladı.

Halil Dervişoğlu Beşiktaş'ta

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Halil Dervişoğlu gelişmesi yaşandı.

Siyah-beyazlı kulüp, Brentford'da forma giyen milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nu transfer etti.

Beşiktaş, İngiliz ekibi ve Halil ile anlaşmaya vardı. Oyuncunun Almanya kampına katılması bekleniyor.

600 BİN EURO BONSERVİS
Siyah-beyazlılar, Brentford’a performansa bağlı ödemeleri içeren 600 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca bir sonraki satıştan %25 pay verecek.

Halil Dervişoğlu ile 4 yıllık imza atılacak.

A Milli Takım’da 15 kez maça çıkan Halil, 6 kez gol sevinci yaşadı.

Ayrıca Türkiye'de daha önce Galatasaray forması giymişti.

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