Halil Dervişoğlu Beşiktaş'ta

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Halil Dervişoğlu gelişmesi yaşandı.
Siyah-beyazlı kulüp, Brentford'da forma giyen milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nu transfer etti.
Beşiktaş, İngiliz ekibi ve Halil ile anlaşmaya vardı. Oyuncunun Almanya kampına katılması bekleniyor.
600 BİN EURO BONSERVİS
Siyah-beyazlılar, Brentford’a performansa bağlı ödemeleri içeren 600 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca bir sonraki satıştan %25 pay verecek.
Halil Dervişoğlu ile 4 yıllık imza atılacak.
A Milli Takım’da 15 kez maça çıkan Halil, 6 kez gol sevinci yaşadı.
Ayrıca Türkiye'de daha önce Galatasaray forması giymişti.