Brentford forması giyen ve Hull City'ye transferi son anda gerçekleşmeyen Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu.

İngiltere Championship takımı Burnley, Halil Dervişoğlu'nu kiralık olarak kadrosuna kattı. Ada temsilcisi, Halil'in kulübü Brentford'a 850 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek.

Öte yandan; Halil Dervişoğlu'nun kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor.

HULL CITY İLE OLMADI

Bilindiği üzere 22 yaşındaki santrforun Hull City'ye transferi imza aşamasında gerçekleşmemişti.

Halil Dervişoğlu'nun babası ve menajeri Muzaffer Dervişoğlu, "Hull City olmadı. Sevgili başkan Acun Ilıcalı ve Şota Hocamıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

45 MAÇTA 8 GOL 3 ASİST

Brentford ile sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek olan Halil Dervişoğlu, son 1.5 sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçirmişti.

Dervişoğlu sarı-kırmızılı takımda forma giydiği 45 maçta 8 gol ile 3 asist yaptı ve 11 gole katkı sundu.