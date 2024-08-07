Halil Falyalı cinayetinde cezalar açıklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne ilçesine bağlı Çatalköy'de, 8 Şubat 2022 tarihinde gerçekleşen silahlı saldırıda Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili davada, sanıklara verilen cezalar belli oldu. Dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 17 ayrı suçtan suçlu bulunan Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek hakkındaki ceza kararları bugün açıklandı.

Mahkeme, cinayeti planlayarak işledikleri gerekçesiyle Ömer Tunç'a ömür boyu, Veysel Sare'ye 35 yıl, Musa Çiçek'e ise 20 yıl hapis cezası verdi.

KARAR GÜNÜ OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, polis ve Özel Harekat ekipleri olağanüstü güvenlik önlemleri aldı. Mustafa Çağatay Caddesi ve mahkeme çevresinde yoğun güvenlik tedbirleri uygulanırken, sanıklar cezaevinden mahkemeye ayrı araçlarla taşındı. Sanıklar mahkeme salonuna alınana kadar cadde trafiğe kapatıldı.

Mahkeme heyeti, Başkan Banu Soyer, Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya ve Yargıç Temay Sağer'den oluştu. Başkan Soyer, sanıkların planlı bir şekilde cinayeti işlediklerini, maktullerin otelden çıkış saatini hesaplayarak Çatalköy'e gittiklerini ve burada cinayeti gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ayrıca, sanıklar Veysel Sare ve Musa Çiçek'in ülkeye kaçak giriş yaptıkları da ifade edildi.