'Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal öldürüldü' Türkiye gündemine oturan iddia

Halil Falyalı da 2022 yılında KKTC’de öldürülmüştü.

Hollanda'da bugün öldürülen bir kişinin Halil Falyalı'nın Muhasebecisi Cemil Önal olduğu iddiası Türkiye gündemine bomba gibi düştü.

Hollanda’nın Rijswijk kentinde, gündüz saatlerinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir bölge otel terasında bir kişi silahlı saldırıda öldürüldü. Polis öldürülen kişinin kimliğini açıklamazken, görgü tanıklarından yardım istedi.

Polis, Hoevevoorde Oteli’nde yaşanan olayla ilgili kapsamlı soruşturma açtı. Bir görgü tanığı kadın ise olayın infaz olduğunu söylediği belirtildi.

CEMİL ÖNAL, FALYALI CİNAYETİ SONRASI HOLLANDA'YA FİRAR ETMİŞTİ

Cemil Önal'ın Halil Falyalı’nın muhasebecisi olduğu ve yasa dışı bahisten elde ettiği geliri yönettiği biliniyordu. Halil Falyalı'nın öldürülmesinin ardından cinayeti işleyen kişinin Cemil Önal olabileceği de iddialar arasındaydı. Olayın hemen ardından Cemil Önal Hollanda’ya kaçmış ancak 2023 yılında yakalanmıştı.

TÜRKİYE'YE İADESİ İSTENDİ

Hollanda’da yakalanan Cemil Önal’ın Türkiye’ye iadesi istenmiş ancak Hollanda ve ABD istihbaratına 120 sayfa ifade veren Önal itirafçı olmuş ve 25 Mart’ta serbest bırakılmıştı.