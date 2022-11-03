Halil Falyalı kimdir? Halil Falyalı neden gündem oldu?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Halil Falyalı’ya ait olduğu tespit edilen 30 milyon değerinde kripto paraya el konuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ettikleri ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 ilde operasyon başlatmıştı.

20 Ekim'de Ankara merkezli 8 ilde başlatılan "yasa dışı bahis soruşturması" kapsamında, Türkiye'de toplanan paraları yurt dışına çıkaran ve buna aracılık eden 229 şüpheli ile 11 kurumun kripto para hesapları bloke edildi.

Yasa dışı bahis kanalları aracılığıyla Türkiye'nin 79 ilinden üçüncü kişiler adına açılan hesaplarda toplanan paranın, Malta Kripto Para Borsası'na kayıtlı Halil Falyalı'ya ait hesapta toplandığı belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen Başsavcılık, Malta'daki 30 milyon dolar karşılığı kripto paranın bulunduğu hesabı bloke ettirdi.

HALİL FALYALI KİMDİR?

Halil Falyalı, Kıbrıs’ın Mağusa kentinde doğdu.

2000'lerin başında Kıbrıs'ta kumarhane güvenliği olarak işe başlamış, akabinde birçok otel işletmeciliği ve kumarhane(casino) yöneticiliği yapmış olan Falyalı, günümüzde Kıbrıs'ın önde gelen Les Ambassadeurs Hotel & Casino'nun sahibi olarak bilinmektedir.

Yasadışı bahis sitelerini de yönettiği iddia edilmektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Halil Falyalı’nın bulunduğu araca kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda Halil Falyalı hayatını kaybetti. Falyalı, 8 Şubat 2022 tarihinde öldü.