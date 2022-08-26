MASAK’ın yasadışı bahis raporu ortaya çıktı. Halil Falyalı’nın yerine kimin geçtiği belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) yasadışı bahis suçu gelirlerinin nasıl kripto varlığa dönüştürülerek aklandığını anlatan bir rapor hazırladı. 25 Nisan 2022 tarihinde bu rapor gereğinin yapılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edildi.

Raporda yasadışı bahis suçunun bir organizasyon ile örgütlü bir şekilde işlenen bir suç olduğuna ve büyük bir oranda internet üzerinden oynanarak işlendiğine dikkat çekildi.

HALİL FALYALI'NIN YERİNE GEÇEN İSİM BELLİ OLDU

Halktv'den Seyhan Avşar’ın haberine göre, Kuzey Kıbrıs’ta ismi birçok tartışmalı işle anılan Halil Falyalı’nın yasadışı bahisteki rolünü evli olduğu Özge Taşker devam ettirdi. Taşker’in cüzdan hesabında 15 Nisan 2022 tarihinde yaklaşık 25.6 milyon dolar olduğu tespit edildi.

Yasadışı bahis suçunun işleniş biçiminin detaylı olarak anlatıldığı raporda zanlıların adli ve idari otoritelerinin takibinden kaçabilmek için çok sayıda sıradan yurttaşa aylık kazanç vaadiyle banka hesapları açtırdıkları, bu kişilere internet bankacılığı üzerinden işlem yapabilmek için bankalara bildirecekleri telefon numarası nedeniyle yeni bir SIM kart verdikleri daha sonra ise bu banka hesapları devralarak kendilerinin yönettikleri anlatıldı.

128 BİN 516 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Çalışmalar sonunda yasadışı bahis ile ilişkili 128 bin 516 farklı gerçek kişiye ulaşıldı. Bu kişilerin özellikle ödeme kuruluşlarında gerçekleştirdikleri işlemler analiz edildi.

Söz konusu şahısların banka hesap hareketleri incelemesinde bazı şahısların hesaplarına küçük tutarlı transferlerin geldiği, gelen bu küçük tutarların farklı şahıslara belirli periyotlarla gönderildiği, gönderilen küçük tutarların yine benzer şekilde farklı kişilere tekrar aktarıldığı tespit edildi. Hesapların aktif hale getirmek için ise hesaplara banka kanalıyla 3-5 TL gibi küçük tutarların aktarıldığı ve sonrasında 2-5 saat gibi kısa bir sürede bu hesapların kapatıldığı belirlendi. Kapatılan hesaplara ise ortalama 250 kişi tarafından transfer yapıldığı öğrenildi.

Para transferlerinin ise insan gücü ile yapılamayacak düzeyde 10-20 saniye gibi kısa aralıklarla yapıldığı, bu durum ise bu işlemlerin yazılımlar aracılığıyla yaptığının bir göstergesi olduğu raporda kaydedildi.

TÜRKİYE'DE YOĞUNLUK 8 İLDE

23 Ocak 2021 ve 26 Ekim 2021 tarihleri arasında ise 9 bin 913 farklı kişi tarafından 10 bin105 transfer işleminin gerçekleştiğinin tespit edilirken, söz konusu transferlerin ise bin 535 banka hesabına aktarıldığı belirtti. Bu hesapların bin 299 farklı gerçek ve 23 farklı tüzel kişiye ait olduğu belirlendi. 15 kişinin yurtdışı, 12 kişinin KKTC adres kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Yurt içinde ise bin 255 kişinin adres kaydı bulunduğu tespit edilirken İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Mersin, Hatay, Antalya, Bursa ve Batman illerinde yoğunlaşma olduğu belirlendi.

Yasadışı bahis piyasasındaki transferlerin gönderiminin yüzde 66’si Bitcoin, yüzde 30’u ise USD Tether (ABD dolarının sanal versiyonu stabil coin) olarak yapıldı. Hesap incelemesi yapılan 218 kişinin yasal olarak faaliyet gösteren üç ayrı kripto borsasında büyük çoğunluğu 2021 olmak üzere 2019-2022 yılları arasında 118 bin 147 işlem yaptığı, 2 milyar 583 milyon 66 bin 8 TL yatırdığı ortaya çıktı. 4 bin 462 işlem yapan yasadışı bahis faillerinin 90 milyon 813 bin 344 TL çektikleri 36 bin 909 kripto varlık transferi gerçekleştirdikleri bu kapsamda 2 milyar 492 milyon 252 bin 664 TL yatırdıkları belirlendi.

FALYALI’YA MİLYONLAR AKTI

Raporda kripto varlıkların gönderildiği cüzdan adreslere de dikkat çekildi. Malta merkezli Binance Global isimli varlık borsasından temin edilen bilgi ve belgelerde, xxxxxx kripto cüzdan hesabının Halil Cahit isimli bir şahsa ait olduğunun tespit edildi. Halil Cahit’in ise Şubat ayında Kıbrıs’ta öldürülen Halil Falyalı olduğu öğrenildi. Yapılan incelemede Halil Falyalı’nın evli olduğu Özge Taşker ile kendisine ait otelin koruma müdürü H.A. ve önemli bir soruşturmanın şüphelisi A.A. ile transfer ilişkilerinin bulunduğu belirlendi. Hesapları incelenen 218 kişinin Halil Falyalı ile ilişkili cüzdanlara 666,4349248 BTC yani Nisan ayı verilerine göre 26,6 milyon dolar ve 14,5 milyon dolar tutarında USD Tether transferi yaptıkları ortaya koyuldu.

HALİL FALYALI'NIN ROLÜNÜ ÖZGE TAŞKER DEVAM ETTİRDİ

Raporda Halil Falyalı’nın öldürülmesinin ardından da yasadışı bahisteki rolünü Özge Taşker’in devam ettirdiği tespit edildi. Falyalı’nın ölümünün ardından Özge Taşker’in cüzdanına yüklü miktarda para transferinin devam ettiğinin aktarıldığı raporda 15 Nisan 2022 tarihi itibarıyla Taşker’in hesabında 642 BTC olduğu belirlendi. 15 Nisan’da 1 BTC’nin 40 bin dolar olduğu düşünülürse Taşker’in hesabındaki para yaklaşık 25.6 milyon dolar.