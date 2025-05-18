Halil İbrahim Ceyhan yeniden zirvede

Nisan ayında ekranlardaki erkek oyuncuların sosyal medya yansımalarını içeren araştırma yayınlandı. Buna göre, listenin zirvesinde Halil İbrahim Ceyhan var.

NOW TV’de izleyicisiyle buluşan ‘Leyla Hayat Aşk Adalet’ dizisinin Tufo’su Halil İbrahim Ceyhan, Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP verilerine göre, Nisan’da sosyal medyada en çok konuşulan oyuncu oldu. Ceyhan ile ilgili X’te 1 milyondan fazla paylaşım yapıldı. Mart’ta ikinci olan Halil İbrahim Ceyhan, zirvede yer alan Mert Ramazan Demir’den bayrağı devralarak listede yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Oyuncu, dizideki performansıyla da beğeni topluyor.

Listede Halil İbrahim Ceyhan’ı sırasıyla Gökberk Yıldırım, Aras Bulut İynemli, Mert Yazıcıoğlu, Burak Tozkoparan, Cem Yiğit Üzümoğlu, Burak Deniz, Aras Aydın, Deniz Can Aktaș ve Ozan Akbaba takip etti.

Hollywood’ta Aras Aydın rüzgârı esti

Show TV’de yayınlanan ‘Siyah Kalp’te rol alan Aras Aydın, Hollywood’da Türk rüzgârı estirdi. Dizinin final çekimlerini tamamlayan oyuncu, eşi Melis Birkan ile birlikte soluğu Los Angeles’ta aldı.

Dünyaca ünlü oyuncu Nicole Kidman’ın ‘Nine Perfect Strangers’ dizisinin 2. sezonunda başrollerden biri olarak yer alan Aras Aydın, ABD’de gerçekleşen dizinin galasına katıldı. Kidman’ın yanı sıra Murray Bartlett, Christine Baranski, Mark Strong, Annie Murphy ve Lucas Englander gibi isimlerin yer aldığı kadroda Aras Aydın, enerjisiyle galaya renk kattı. Dizinin oyuncuları, Aras Aydın’a övgü dolu sözler sarf ederek Türkiye’den böyle yetenekli bir oyuncu ile çalışmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. ‘Nine Perfect Strangers’ 2. sezon, 22 Mayıs’tan Amazon Prime’da yayınlanacak.

Bir Türk oyuncunun yabancı bir yapımda yer alarak ekip arkadaşlarıyla böylesine harika bir şekilde eğlendiği bir tabloyu, son zamanlarda görmemiştim. Bravo Aras...

Sürpriz ikiliden yeni düet şarkı

Ebru Yaşar ile Burak Bulut’un düet şarkısı ‘Affet’, DMC etiketiyle yayınlandı.

Sözleri ve müziği Burak Bulut’a ait şarkının düzenlemesini Efe Can yapmış. Herkesin kendisinden bir şeyler bulabileceği şarkıya Ecem Gündoğdu’nun yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. İkili, daha önce aylarca müzik listelerinde zirvede yer alan ‘Kehribar’ şarkısına düet yapmıştı.

‘Affet’, yazın enerjisine uygun bir şarkı olmuş. Keyifle dinledim.