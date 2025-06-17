Halil İbrahim Ceyhan yine zirvede

Mayıs ayında sosyal medyada en çok konuşulan oyuncular belli oldu. Buna göre, NOW TV’de ekrana gelen ‘Leyla Hayat Aşk Adalet’ dizisinde Tufan (Tufo) karakterine hayat veren Halil İbrahim Ceyhan, listenin zirvesinde yer aldı.

1 milyon 100 binden fazla hakkında paylaşım yapılan Halil İbrahim Ceyhan, yenilenen hikâyesiyle yoluna devam eden diziye veda etti. ‘Leyla’, oyuncunun kariyeri için daha geniş kitlelere ulaşması adına güzel bir işti. ‘Kirli Sepeti’nden sonra oyunculuğunun zirvesine çıktı. Önümüzdeki dönemlerde seçimiyle daha da uzun soluklu projelerde yer alacağından kuşkum yok. Tufan karakteriyle iz bıraktı. Yolu açık olsun.

Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP verilerine göre, Halil İbrahim Ceyhan’ı sırasıyla Gökberk Yıldırım, Aras Bulut İynemli, Burak Deniz, Burak Tozkoparan, Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Aras Aydın, Çağatay Ulusoy ve Şevket Çoruh takip etti.

Petek Dinçöz’den yaza ‘Bam Bam’ giriş

Türk Pop Müziği’nin sevilen isimlerinden Petek Dinçöz, yeni şarkısı ‘Bam Bam’ı PD Production etiketiyle yayınladı.

Sözleri Ayla Çelik’e, müziği Ayla Çelik ve Serdar Aslan’a ait şarkının düzenlemesini Miraç Kutlu yapmış. Şarkıya Enes Bilal Taşcı’nın yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Yazın enerjisini melodisiyle hissettiren şarkı, kıpır kıpır ritmiyle dinleyenlere keyifli anlar sunarken müzik listelerinde zirveyi zorlayacağa benziyor.

Hareketli bir şarkı olan ‘Bam Bam’, aşk acısını anlatıyor. Keyifle dinledim.

Gökçe Çilekar’ın ‘Işık-Buton’ sergisi açıldı

Genç sanatçı Gökçe Çilekar’ın ‘Işık-Buton’ adlı deneyimsel sergisi, İstanbul Beşiktaş’taki İBB Bebek Sarnıcı’nda sanatseverlerle buluştu.

Sergi, Gökçe Çilekar’ın beynin karmaşık devinimini ışıkla simüle ederek tek bir dokunuşla hafızayı, direnci ve sesi tetikleyen eseriyle aynı adı taşıyor. İBB Kültür ve İBB Miras’ın katkılarıyla gerçekleşen ‘Işık-Buton’ sergisi, izleyiciyi yalnızca bir gözlemci değil, sürecin aktif bir parçası olmaya davet ediyor.

Sergi, 28 Eylül’e kadar Pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında İBB Bebek Sarnıcı’nda ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.