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Cumhuriyet düşmanı Halil Konakçı'dan yeni tahrik. Sessiz durmak gerekirken tekbir getirenleri savundu

Hilafetçi Halil Konakçı, enkaz başlarında neden tekbir getirilmemesi gerektiğini hiç anlamadı. Konakçı, eleştirilere, "Sen gelseydin de İzmir Marşı söyleseydin o zaman" dedi.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 21:32
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Cumhuriyet düşmanı Halil Konakçı: Demek ki siz yoksunuz biz varız. Gelseydin de İzmir Marşı okusaydın

Cumhuriyet düşmanı Halil Konakçı'dan yeni tahrik. Sessiz durmak gerekirken tekbir getirenleri savundu
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yürütülen arama kurtarma çalışmaları sırasında enkaz başında tekbir getirenler ve alkış tutanlar kamuoyundan tepki çekmişti.

Sağlıkçılar, bu davranışların enkaz altından çıkarılan depremzedelerde bırakacağı olumsuz etkiler konusunda uyarılarda bulunmuş ve tekbir getirmenin ve alkışın yapılmaması gerektiğini söylemişti.

Atatürk ve laiklik karşıtı videolarıyla gündeme gelen İmam Halil Konakçı, yine olayı çok yanlış anladı.

Sosyal medyada yayınladığı videoda, tepki gösterenleri hedef alan Konakçı, "Sen gelseydin de İzmir Marşı söyleseydin o zaman" dedi.

Konakçı, şu ifadeleri kullandı:

"Çıktı falanca televizyonda bu kadar tarikat cemaat nerede diyor? Allahu Ekber diyenler onlar işte. Sen gelseydin İzmir Marşı'nı söyleseydin o zaman. Demek ki siz yoksunuz, biz varız' dedi"

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