Halil Konakçı hangi kiliseyle bağlantılı. Gazeteci Fatih Ergin açıkladı

"Hatay Fransa'da kalsaydı” diyen Atatürk düşmanı Halil Konakçı’nın casusluk iddiasıyla tutuklanan Rahip Brunson ve Hristiyan bir tarikatla ilişkilerini gazeteci yazar Fatih Ergin ortaya çıkardı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Halil Konakçı hangi kiliseyle bağlantılı. Gazeteci Fatih Ergin açıkladı

Editör: Osmancan Erok

Hatay’ı Arap yurdu ilan edip Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı söylemleriyle halkın sinir uçlarıyla oynayan Halil Konakçı’nın Hristiyan bir tarikatla bağlantısı ortaya çıktı.

Gazeteci yazar Fatih Ergin, Halil Konakçı’nın Diyanet’e girmesi için özel bir tarikat tarafından yetiştirildiğini belirterek, 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası 'terör örgütleri adına suç işlediği ve casusluk yaptığı' iddiasıyla tutuklanan Rahip Brunson ve kilise ile iletişimde olduğunu iddia etti.

Fatih Ergin, ayrıca Halil Konakçı’nın Hristiyan tarikatı Mormonların azizleriyle de ilişkisi olduğunu iddia ederek, “Halil Konakçı İzmir'de Rahip Brunson ve kilise ile kontaktaydı. Gizemli Hristiyan tarikatı Mormonların azizleriyle de ciddi ilişkileri vardı. Brunson'un da Mormonlar ile bağı ortaya çıkmıştı. Mormonlar'ın FETÖ ile de bağlantısı vardı. Türkiye'deki Mormonlar CIA için çalışıyorlar.” ifadelerini kullandı.

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“TARİKATTAN İCAZET ALIP DİYANET’E YERLEŞTİRİLDİ”

Ergin, Konakçı’nın Rize’de bir cemaate ait medresede Diyanet’e yerleştirilmek için yetiştirildiğini belirterek Halil Konakçı'yı kapatılan RP'nin meşhur eski milletvekili Şevki Yılmaz Rize'ye götürdü ve orada bir cemaatin Seyit Fethi adlı özel grubuna ait medresesinde özel yetiştirildi. Birkaç yıl önce medreselerden icazet alan binlerce kişinin imam atanmasıyla Diyanet'e yerleştirildi.” iddiasında bulundu.

Gazeteci Yazar Fatih Ergin’in “Hatay Fransa’da kalsaydı’ diyen ve cami kürsülerinden hilafet çağrısı yapan Halil Konakçı hakkındaki paylaşımı şu şekilde;

“Halil Konakçı İzmir'de Rahip Brunson ve kilise ile kontaktaydı. Gizemli Hristiyan tarikatı Mormonların azizleriyle de ciddi ilişkileri vardı. Brunson'un da Mormonlar ile bağı ortaya çıkmıştı. Mormonlar'ın FETÖ ile de bağlantısı vardı. Türkiye'deki Mormonlar CIA için çalışıyorlar.

“Halil Konakçı'yı kapatılan RP'nin meşhur eski milletvekili Şevki Yılmaz Rize'ye götürdü ve orada bir cemaatin Seyit Fethi adlı özel grubuna ait medresesinde özel yetiştirildi. Birkaç yıl önce medreselerden icazet alan binlerce kişinin imam atanmasıyla Diyanet'e yerleştirildi.”

“İşte halka sürekli kışkırtıcı vaazlarda bulunan, milli sinir uçlarımıza dokunan ve polis korumasıyla gezen Konakçı'nın arka plandaki gizli geçmişi! Lawrence rolünü anladınız mı şimdi? Bu bilgiler yetmezse, Konakçı'ya başka bilgiler de verebilirim ama mahkemede!”

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