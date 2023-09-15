Halil Konakçı Hristiyan tarikatı ile ilişkisi olduğu haberine yayın yasağı getirtti

Şeriatçı imam Halil Konakçı, Hristiyan tarikatı ile ilişkisi olduğu haberine yayın yasağı getirtti. Söz konusu haberi Fatih Ergin gündeme getirmişti.

Halil Konakçı Hristiyan tarikatı ile ilişkisi olduğu haberine yayın yasağı getirtti

Hatay’ı Arap yurdu ilan edip Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı söylemleriyle halkın sinir uçlarıyla oynayan Halil Konakçı’nın Hristiyan bir tarikatla bağlantısı ortaya çıkmıştı.

Gazeteci yazar Fatih Ergin, Halil Konakçı’nın Diyanet’e girmesi için özel bir tarikat tarafından yetiştirildiğini belirterek, 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası 'terör örgütleri adına suç işlediği ve casusluk yaptığı' iddiasıyla tutuklanan Rahip Brunson ve kilise ile iletişimde olduğunu iddia etmişti.

Fatih Ergin, ayrıca Halil Konakçı’nın Hristiyan tarikatı Mormonların azizleriyle de ilişkisi olduğunu iddia ederek, “Halil Konakçı İzmir'de Rahip Brunson ve kilise ile kontaktaydı. Gizemli Hristiyan tarikatı Mormonların azizleriyle de ciddi ilişkileri vardı. Brunson'un da Mormonlar ile bağı ortaya çıkmıştı. Mormonlar'ın FETÖ ile de bağlantısı vardı. Türkiye'deki Mormonlar CIA için çalışıyorlar.” ifadelerini kullanmıştı.

Fatih Ergin’in paylaşımı şöyle:

“Halil Konakçı İzmir'de Rahip Brunson ve kilise ile kontaktaydı. Gizemli Hristiyan tarikatı Mormonların azizleriyle de ciddi ilişkileri vardı. Brunson'un da Mormonlar ile bağı ortaya çıkmıştı. Mormonlar'ın FETÖ ile de bağlantısı vardı. Türkiye'deki Mormonlar CIA için çalışıyorlar.”

“Halil Konakçı'yı kapatılan RP'nin meşhur eski milletvekili Şevki Yılmaz Rize'ye götürdü ve orada bir cemaatin Seyit Fethi adlı özel grubuna ait medresesinde özel yetiştirildi. Birkaç yıl önce medreselerden icazet alan binlerce kişinin imam atanmasıyla Diyanet'e yerleştirildi.”

“İşte halka sürekli kışkırtıcı vaazlarda bulunan, milli sinir uçlarımıza dokunan ve polis korumasıyla gezen Konakçı'nın arka plandaki gizli geçmişi! Lawrence rolünü anladınız mı şimdi? Bu bilgiler yetmezse, Konakçı'ya başka bilgiler de verebilirim ama mahkemede!”

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HABERE YAYIN YASAĞI GELDİ

Hatay’ı ‘Arap yurdu’ ilan eden Atatürk düşmanı imam Halil Konakçı Fatih Ergin’in gündeme getirdiği habere yayın yasağı getirtti. Konakçı’nın avukatı aracılığı ile yaptığı başvuru sonrası karar veren İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, yayın yasağı talebini kabul etti. Mahkeme, söz konusu haberin, Konakçı’nın kişilik haklarına saldırı iddiasını kabul ederek habere yayın yasağı getirilmesine karar verdi.

İşte mahkemeden gelen karar metni:

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