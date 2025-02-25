Halil Konakçı kendisini eleştiren kişiyi vatandaşın önüne attı! Ağza alınmayacak sözler söyledi

Atatürk’e ve cumhuriyete düşmanlığı ile bilinen ve sık sık gündem olacak açıklamalar yapan Halil Konakçı, bu kez yaptığı bir konuşma sırasında kendisini eleştiren bir kişiye önce hakaret etti, sonra söylediği sözlerle salondakilerin hedefi haline getirdi.

"SENİN GİBİ HIYARLAR BİZİ AYIRIYOR"

Kendisine soru sormak isteyen kişinin sözünü yarıda kesen Konakçı, “Tamam, sus ben seni biliyorum seni tanıdım anladım. Sen benim beklediğim adamsın. Sen bölücüsün. Senin gibi hıyarlar bizi ayırıyor biz birleştiriyoruz” dedi.

Konakçı’nın açıklamaları sonrası soru sormaya çalışan kişiye, salondaki topluluk tepki gösterdi.

"BEN BU ÇAPULCULARA ALIŞKINIM BUNLAR ÇAPULCU"

Ardından Konakçı, salondakilere seslenerek, “Ben bu çapulculara alışkınım bunlar çapulcu. Bunlar Muhammed Mustafa’nın düşmanı. Bunlar aşağılık bir varlık. Bunlar kendini Türklük sevdasıyla zannedip siyonistleşmiş. Siyonistliğin uşağı olmuş” dedi.

Konakçı konuşurken, soru sormak isteyen genç salondan dışarı çıkarıldı. Konakçı’nın yaptığı hareket sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

NE OLMUŞTU?

Yaptığı açıklamalarla sosyal medyada büyük tepki toplayan imam Halil Konakçı hakkında Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır'ın başvurusu sonrası Diyanet tarafından soruşturma başlatılmıştı. Dikbayır, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şikayete konu olan tüm belgeleri dosya halinde teslim ettiğini ve gerekli bilgilendirmeyi yaptığını, konunun takipçisi olacağını açıkladı. Yaşanan bu gelişmeden birkaç gün sonra ise Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişleri, görevden alındı.

DİKBAYIR'DAN TEPKİ

Açıklama bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır'dan geldi. Sosyal medya hesabından yaşananlara tepki gösteren Dikbayır, "Müfettişi görevden almakta gösterdiğiniz hızlı refleksi, Halil Konakçı’yı görevden almakta gösteremediniz!" ifadelerini kullandı.