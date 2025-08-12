Halil Şıvgın’ın ardından…

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Halil Şıvgın ile 20 Mayıs 1983'te Anavatan Partisi’nin kuruluşunda Genel Başkan Yardımcısı iken tanıştım.

Halil Şıvgın’la ilgili önemli bir anımı anlatacağım.

80’li yıllarda devlet ve SSK hastaneleri ayrı ayrı faaliyetteydi.

SSK hastaneleri tam bir rezaletti. Gazeteci Alirıza ağabeyim 6 ay yattığı SSK Dışkapı Hastanesinde iki ameliyat geçirmiş hayatını kaybetmişti... Bakım hizmetleri hastabakıcılar ve hemşire sayıları da temizlik de çok yetersizdi hatta böcekler cirit atıyordu.

Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Muhabirleri Derneği’nin kurucu başkanıydım.

30 Mart 1989’da Halil Şıvgın Sağlık Bakanı oldu.

Söyleşi için gittiğimde, “Semt poliklinikleri kurarak hastanelerdeki yığılmaları kaldıracak, sağlık meslek liseleri kuracağız” dedi.

Sordum: “Basın Sağlık Polikliniği de kurar mısınız?”

“Elbette” dedi. Bahçelievler 3. Caddede olan MHP eski Genel Merkez Binası aklıma geldi. 12 Eylül darbesi ile kapatılmış, mal varlıkları Milli Emlak’a geçmişti.

Bu binayı söyleyince Şıvgın müsteşarına, “hemen yazıyla Sağlık Bakanlığına devrini sağlayın” diye talimat verdi.

Binanın 2 katını Basın Sağlık Polikliniği yaptık.

5 Ekim 1989’da Çocuk, dahiliye, göz, kadın hastalıkları ve KBB servisleri, röntgen, eczane ve laboratuvar açıldı bilgisayarlar ağı kuruldu.

Doktor tetkikleri bilgisayarında yazıp laboratuvara gönderiyor. Tetkik sonuçları aynı yolla doktora dönüyor, yazılan reçete de eczaneye bilgisayar üzerinden gönderiliyordu.

Ancak önemli bir sorun çıktı. Kamu kurumunda çalışan memur statüsünde olan gazeteciler ve aileleri yararlanıyordu.

Özel sektörde SSK’lı çalışan gazeteciler için sorun çıktı.

Şıvgın’a giderek durumu anlatınca dedi ki;

“SSK hastane mi işletir. Bu sağlık bakanlığının işi. Çalışma Bakanı İmren Aykut’a ‘Sağlık Bakanlığına devredin’ diye birkaç gün önce söyledim ama şiddetle karşı çıktı.

Turgut bey gazetecileri de seni de sever. SSK ile Devlet hastanelerini birleştirmek için yasa teklifi hazırladık. Bakanlar kuruluna sunacağım. Siz de medya olarak başbakana söyleyin bu birleştirme için İmren hanıma talimat versin.”

Randevu alıp yönetimden arkadaşlarımla Özal’a gittik.

Durumu anlatınca bakan Aykut’u bağlattırdı. Telefonun sesi açık biz de duyuyoruz.

Özal, “SSK hastanelerini Sağlık Bakanlığına devredelim İmren Hanım” der demez bir fırtına koptu.

“İşçi sendikaları şiddetle karşı, Halil kendi hastanelerini modernize etsin. Ona da söyledim. Bütün işçileri ayağa kaldırırım. Ben onların haklarını savunmak için buradayım…”

Merhum Özal 9 Kasım 1989’da Cumhurbaşkanı seçildi.

10 Ocak 1990’da derneğin açılışını yapan Özal göz muayenesi de oldu.