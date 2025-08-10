Halil Şıvgın'ın cenaze programı belli oldu

Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, bir süredir tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde 75 yaşındayken yaşamını yitirdi.

Şıvgın, 11 Ağustos Pazartesi TBMM'de düzenlenecek resmi törenin sonrasında öğle namazına müteakip Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Altındağ ilçesi Tatlar Köyü mezarlığına defnedilecek.

HALİL ŞIVGIN KİMDİR?

1950 yılında Ankara'da dünyaya gelen Halil Şıvgın, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Şıvgın, kariyerine serbest avukat olarak başlarken, siyasi hayata ise Anavatan Partisi'nin (ANAP) kurucu üyelerinden biri olarak adım attı. Halil Şıvgın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üç dönem Ankara milletvekili olarak görev yaparken, 46'ıncı hükümet döneminde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 47'inci hükümet döneminde ise Sağlık Bakanlığı görevlerini üstlendi.

12 EYLÜL DÖNEMİ TÜRKEŞ'İ SAKLAMIŞTI

Şıvgın, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın en yakın çalışma arkadaşlarından biriydi. Şıvgın, Özal'ın ölümünde "FETÖ" parmağı olabileceğini söylemişti. Şıngın'ın 12 Eylül 1980 darbesi sonrası dönemin MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i Ankara'daki evinde bir süre misafir edip güvenliğini sağladığı biliniyor. Eski bakanlardan Yaşar Okuyan'ın ifadesine göre, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan'ın gözaltına alınmasının ardından Alparslan Türkeş'i kaçırarak güvenli buldukları Halil Şıvgın’ın evinde saklamışlardı.

HABLEMİTOĞLU CİNAYETİNDE TANIKTI

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun, 18 Aralık 2002'de evinin önünde silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturmada eski Sağlık Bakanı Şıvgın'ın "tanık" olarak ifadesine başvurulmuştu. Şıvgın, ifadesinde Enver Altaylı ile FETÖ'nün üst yöneticilerinden Mustafa Özcan'ın kendisini aracı kılarak "cemaat" hakkında kitap yazan Hablemitoğlu ile görüşmek istediklerini, kendisinin ise bunu kabul etmediğini anlattı.

Necip Hablemitoğlu’nun eşi Şengül Hablemitoğlu, davayla ilgili verdiği bir röportajda Şıvgın hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Halil Şıvgın ve Ramazan Toprak, Necip’le görüşmek için aniden olaydan 6 ay önce ortaya çıkan kişiler. Ne hikmetse, birden hayatımıza girdiler. Bu insanlar olaydan sonra da beni kontrol etmeye ve kuşatmaya çabaladılar. Emniyette o dönemdeki ifadelerimde bu insanlardan söz edemedim bile, korktum, ne biliyorum ne bilmiyorum kontrol etmeye çalıştılar. Şıvgın çok şey söylüyor; söylemesi gerekenleri, bildiklerini, yaptığı aracılığın mahiyetini söylemiyor. Askerin istediğini nereden biliyor. Necip’in sırdaşı desem değil, arkadaşı desem değil. Şıvgın kim ben bilmiyorum gerçekten."

