Halil Umut Meler Almanya'nın maçını yönetecek

VELTINS-Arena'da oynanacak dostluk maçı saat 21.45'te başlayacak.
Halil Umut Meler'in yardımcılığını Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.
VAR koltuğunda Mete Kalkavan olacak.
AVAR'da ise Alper Ulusoy görev alacak.
FIFA Kokartlı hakem Halil Umut Meler, bugün oynanacak Almanya-Kolombiya maçında düdük çalacak.
VELTINS-Arena'da oynanacak dostluk maçı saat 21.45'te başlayacak.
Halil Umut Meler'in yardımcılığını Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.
VAR koltuğunda Mete Kalkavan olacak.
AVAR'da ise Alper Ulusoy görev alacak.