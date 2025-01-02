Halil Umut Meler Arapları çileden çıkardı

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Halil Umut Meler Arapları çileden çıkardı

FIFA kokartlı hakem Halil Umut son performansı ile Arapları çıldırttı. Körfez Kupası yarı finalinde oynanan Umman-Suudi Arabistan maçını yöneten Meler 2 oyuncuya kırmızı kart gösterdi. Meler, hakemlik performansı ile tepkilerin odağına yerleşti.

Körfez Kupası Yarı Final maçında Umman, Suudi Arabistan'ı sürpriz bir sonuçla 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalarken, 2 futbolcu kırmızı kart gördü. Meler'in performansına Suudi Arabistan cephesinden eleştiri geldi.

Umman ile Suudi Arabistan, Körfez Kupası Yarı Final maçında karşı karşıya geldi. Umman, Suudi Arabistan'ı 2 golle geçerek finale yükseldi. Halil Umut Meler'in düdük çaldığı karşılaşmada Umman'a galibiyeti getiren golleri Arshad Al Alawi ve Ali el-Busaidi kaydetti.

Karşılaşmanın 34. dakikasında Umman'da Al Mandhar Rabia Said Al Alawi, 90+10. dakikada ise Suudi Arabistan'da Abdulelah Hawsawi kırmızı kart gördü.

Suudi Arabistan'da şok yenilgi sonrası teknik direktör Herve Renard, Halil Umut Meler'i eleştirdi.

Renard yaptığı açıklamada, Meler'in performansının ideal düzeyde olmadığını belirtti.

Suudi Arabistan'ı mağlup eden Umman, finalde Bahreyn ile karşı karşıya gelecek.

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